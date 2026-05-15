Doi minori din Alba care au încercat să violeze o fată de 13 ani au fost arestaţi preventiv

Doi adolescenţi de 15, respectiv 16 ani, din Alba, acuzaţi că ar fi încercat să violeze o fată de 13 ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, joi, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de doi inculpaţi minori în vârstă de 15, respectiv 16 ani, pentru săvârşirea unei tentative la infracţiunea de viol asupra unui minor, transmite Agerpres.

"În esenţă, s-a reţinut că, în seara zilei de 13.05.2026, aflându-se pe raza unei localităţi din judeţul Alba, cei doi inculpaţi au imobilizat victima, în vârstă de 13 ani, şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite din localitate, unde, prin constrângerea acesteia, au încercat să întreţină raporturi sexuale, care, însă, nu au putut fi consumate din cauza unei malformaţii congenitale de care suferă victima", susţin procurorii.

Expertiza medico-legală psihiatrică, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul în vârstă de 15 ani prezenta discernământ la data comiterii faptei de care este acuzat.

Joi, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj - Biroul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de cei doi inculpaţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a acestora, pe o perioadă de 30 de zile.

