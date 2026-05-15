Un băiat de 12 ani din Slatina a ajuns la spital după ce ar fi fost mușcat de trei câini. Potrivit anchetatorilor, minorul ar fi pătruns fără drept într-o curte privată, unde animalele l-au atacat.

Băiat de 12 ani, mușcat de 3 câini în Slatina după ce a intrat într-o curte ca să scurteze drumul spre magazin - Profimedia / imagine ilustrativă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat, vineri, că poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Slatina, cu privire la faptul că un băiat ar fi fost muşcat de un câine.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Valea Mare, ar fi pătruns fără drept în curtea bărbatului de 56 de ani, din municipiul Slatina, unde ar fi fost muşcat de trei câini aflaţi în interiorul acesteia. În urma evenimentului, minorul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate", au transmis reprezentanţii IPJ Olt.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Articolul continuă după reclamă

Ei au deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu şi vătămare corporală din culpă.

Conform primelor cercetări, băiatul ar fi intrat în curtea respectivă pentru a scurta drumul către un magazin.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰