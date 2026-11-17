Personalul din domeniul instalaţiilor de energie electrică, gaze, termie şi apă este deficitar atât numeric, cât şi din perspectiva pregătirii profesionale, a declarat luni ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, la un eveniment de specialitate.

"Cred că dincolo de investiţii, de punere în funcţiune, de bugete, de strategii, toate aceste lucruri se fac cu oameni şi cu oameni bine pregătiţi, care să ştie ce au de făcut, când au de făcut, cum au de făcut. În acelaşi timp, constatăm că, în ultimii ani, personalul din zona instalaţiilor în general - aici introduc atât partea de energie electrică, de gaze, de termie, de apă - din păcate este unul deficitar numeric în primul şi în primul rând, dar şi din perspectiva pregătirii profesionale.

În acelaşi timp, astfel de iniţiative (semnarea Pactului pentru educaţie în energie, n.r.) pot să readucă o normalitate, pentru că investiţiile şi proiectele nu se fac singure. Dacă ele ajung să fie făcute, trebuie operate, iar după trebuie întreţinute şi reparate. De foarte multe ori, nu avem această cursivitate pe tehnologiile pe care le aducem în România. Tehnologii care sunt foarte multe, foarte diversificate şi, de multe ori, nu ţinem pasul cu personalul care să le implementeze, să le opereze şi să le întreţină.

În acelaşi timp, trebuie să spunem că această activitate este activitatea de pregătire a personalului, care, de fapt, garantează realizarea şi, efectiv, atingerea cu adevărat a obiectivelor, în ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemului energetic, atât în zona de electricitate, cât şi de gaze, termie sau alte tehnologii", a spus Chisăliţă.

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Ministrul caută meseriaşi

Potrivit ministrului Energiei, pe fondul necesarului de personal din domeniul energiei, o propunere importantă se referă la întocmirea unui registru naţional prin care să se stabilească, pe judeţe, "necesitatea de pregătire a personalului".

"Cred că necesarul de personal este unul foarte ridicat şi, tocmai de aceea, propun semnatarilor Pactului şi personal domnului director Chiriţă (Alexandru Chiriţă, CEO Electrica, n.r.) trei elemente pe care să le ia în considerare. În primul rând, cred că identificarea unui registru pe judeţe în care să se stabilească, efectiv, necesitatea de pregătire a personalului. Este un element foarte, foarte important pentru a se cunoaşte cu adevărat care este dinamica acestei probleme. O a doua propunere este legată de a stabili firmele la care oamenii trebuie să facă practică, pentru că, dincolo de o pregătire teoretică, este necesar de practică.

Practica se face în anumite firme care trebuie să intre în acest parteneriat pentru a putea ca, într-adevăr, rezultatul celor care vor deveni viitori electricieni, ingineri din diverse tehnologii electrice, să fie unele foarte concrete şi foarte aplicate. A treia recomandare este ca, peste un an de zile, să ne vedem aici, în aceeaşi formaţie, şi principalii beneficiari ai acestui program - electricienii, inginerii care au fost trecuţi prin acest program, împreună cu mentorii lor - să ne spună în mod concret ceea ce au simţit şi ceea ce au realizat prin acest program", a menţionat ministrul de resort.

Grupul Electrica şi Fundaţia Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council, organizează, luni, la Uzina Electrică Filaret din Bucureşti, a doua ediţie a evenimentului "Energie pentru România" - Transatlantic Edition.