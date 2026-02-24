Aeroportul Otopeni va avea două business lounge-uri noi! Saloanele vor avea peste 600 de metri pătraţi şi vor fi amplasate la Plecări, în spaţiile Schengen şi Non-Schengen.

Noile lounge-uri vor avea zone de relaxare, mâncare şi facilităţi digitale care să îmbunătăţească experienţa de călătorie a pasagerilor premium.

Inițiativa are ca obiectiv modernizarea infrastructurii de servicii și creșterea nivelului de confort pentru pasagerii care tranzitează cel mai mare aeroport al României.

Licitația se înscrie într-un amplu proces de reconfigurare a serviciilor din terminalul Plecări și urmărește transformarea Aeroportului Otopeni într-un punct de referință regional în materie de experiență premium de călătorie.

