Aeroportul Otopeni va avea două business lounge-uri noi! Saloanele vor avea peste 600 de metri pătraţi şi vor fi amplasate la Plecări, în spaţiile Schengen şi Non-Schengen.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 20:29

Noile lounge-uri vor avea zone de relaxare, mâncare şi facilităţi digitale care să îmbunătăţească experienţa de călătorie a pasagerilor premium.

Inițiativa are ca obiectiv modernizarea infrastructurii de servicii și creșterea nivelului de confort pentru pasagerii care tranzitează cel mai mare aeroport al României.

Licitația se înscrie într-un amplu proces de reconfigurare a serviciilor din terminalul Plecări și urmărește transformarea Aeroportului Otopeni într-un punct de referință regional în materie de experiență premium de călătorie.

