Proprietarul Lidl și Kaufland cumpără lanţul românesc La Cocoş, cu anumite condiţii

Consiliul Concurenței a autorizat, cu anumite condiții, preluarea lanțului românesc La Cocoș de către grupul german din spatele Lidl și Kaufland. Astfel, grupul Schwarz se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacţiei şi să nu închidă şi să nu limiteze activitatea reţelei La Cocoş pentru o perioadă de cinci ani de la finalizarea tranzacţiei. Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii cinci ani.

Astfel, Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, proprietarul supermarketurilor Kaufland şi Lidl, să preia lanţul de magazine româneşti La Cocoș, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz.

"Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor.

Acestea asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, , astfel încât să se se exercite o presiune concurențial, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară", a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței.

Articolul continuă după reclamă

Acesta mai spune că grupul Schwarz și-a asumat o serie de angajamente menite să înlăture îngrijorările concurențiale identificate în analiza tranzacției, atât în ceea ce privește nivelul prețurilor și menținerea modelului comercial specific La Cocoș, cât și în raport cu structura și dinamica pieței comerțului cu amănuntul de produse de consum curent.

Supermarket La Cocoș este activ pe piață prin intermediul unor magazine de comerț cu amănuntul în Ploiești (două magazine), București și Brașov (câte un magazin), prin care desfășoară activități de comercializare de produse alimentare și nealimentare. Pe parcursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.

Ce angajamente îşi asumă grupul Schwarz după preluarea La Cocoș

Grupul german Grupul Schwarz, care deține Kaufland România și Lidl România, a anunțat o serie de angajamente clare după preluarea rețelei La Cocoș. Măsurile au fost asumate în fața Consiliul Concurenței și vizează menținerea modelului de business și protejarea concurenței pe piață.

Prețuri mici, păstrate cel puțin 4 ani. Schwarz promite că va menține strategia de preț a magazinelor La Cocoș timp de 4 ani după finalizarea tranzacției. Asta înseamnă că nu va depăși marja brută actuală și va păstra politica de prețuri reduse, bazată pe volume mari de vânzări.

Magazinele nu vor fi închise. Pentru o perioadă de 5 ani, grupul german se angajează să nu închidă magazinele La Cocoș și să nu le reducă activitatea. Brandul, formatul magazinelor și modul de funcționare vor rămâne aceleași.

Extindere la nivel național. Schwarz promite că va extinde rețeaua La Cocoș în următorii 5 ani, prin deschiderea sau inițierea procedurilor pentru noi magazine. Scopul declarat este creșterea accesului consumatorilor la acest tip de magazin și stimularea concurenței în retail.

Separare de Kaufland și Lidl. Timp de 5 ani, La Cocoș va funcționa separat de structurile corporative și operaționale ale Kaufland și Lidl. Astfel, compania își va păstra independența comercială și operațională.

Fără achiziții suplimentare "pe ascuns". Grupul Schwarz s-a angajat că nu va face achiziții sub pragurile care ar necesita notificare, pentru a evita consolidarea excesivă a poziției pe piața de retail alimentar.

Mai multă transparență. Companiile implicate vor informa autoritățile despre achiziția sau închirierea de spații comerciale și despre planurile de deschidere a magazinelor, pentru a permite monitorizarea piețelor locale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰