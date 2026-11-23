Mai mulți angajați de la Crucea Roșie din Franța au descoperit transferuri de câteva mii de euro în conturile lor bancare, bani pe care unii dintre ei îi cheltuiseră deja.

Crucea Roșie a plătit din greșeală aproape două milioane de euro angajaților săi - Profimedia

Mai mulți angajați ai Crucii Roșii Franceze au descoperit sume neobișnuite de bani, în valoare de câteva mii de euro, în conturile lor bancare. În total, aproape două milioane de euro ar fi fost distribuite din greșeală, relatează Le Figaro.

"Soția mea s-a trezit miercuri și a găsit 8.000 de euro în cont. Nu i-a venit să creadă! A sunat o colegă, care i-a spus că a primit 4.000 de euro", a declarat partenerul unei angajate pentru ziarul regional, Le Dauphiné Libere ,vorbind sub condiția anonimatului. Dar uimirea s-a transformat rapid în îngrijorare: "Este inacceptabil! Nici măcar nu ne-au contactat pentru a ne explica ce se întâmplă. Soția mea este foarte îngrijorată de locul ei de muncă și de viitorul companiei".

Nu a fost un atac cibernetic

Crucea Roșie Franceză a confirmat că nu a fost vorba de un atac cibernetic. "Dorim să clarificăm faptul că acest incident nu are legătură cu nicio intruziune informatică sau piraterie informatică", a precizat organizația.

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Defecțiunea s-ar fi produs în timpul operațiunilor de testare efectuate de un furnizor de servicii responsabil cu gestionarea transferurilor bancare. Transferurile destinate acestor teste au fost efectuate din greșeală către conturi reale ale angajaților.

Crucea Roșie a început procesul de recuperare

Următorul pas este recuperarea fondurilor care au fost plătite în mod necuvenit. "De îndată ce a fost identificată această situație, au fost luate măsuri corective", a precizat Crucea Roșie. Organizația a cerut, de asemenea, beneficiarilor să nu utilizeze banii. "Procesul de recuperare a fondurilor va începe în această săptămână", a subliniat aceasta. Însă operațiunea s-ar putea dovedi dificilă deoarece, potrivit mărturiilor adunate de Le Dauphiné Libéré , unii angajați au cheltuit deja o parte din banii pe care i-au primit.

Alții s-ar putea afla în situații deosebit de dificile. "Printre angajații care au primit bani se numără lucrători cu dizabilități din ateliere protejate (ESAT) și centre de îngrijire rezidențială. În timp ce unii sunt sub tutelă, alții sunt independenți. Acest lucru îi va pune într-o poziție dificilă", avertizează soția intervievată. Asociația dorește să liniștească: "Echipele noastre sunt pe deplin mobilizate pentru a asigura monitorizarea și regularizarea acestor tranzacții, oferind sprijinul necesar dacă situațiile personale o impun".

Numărul exact de angajați afectați și procedurile de recuperare a fondurilor nu au fost încă specificate. Chiar dacă sumele au fost deja cheltuite, beneficiarii sunt, în general, obligați să le ramburseze. Articolul 1302-1 din Codul Civil francez prevede restituirea oricărei plăți primite în mod eronat, inclusiv atunci când aceasta rezultă dintr-o eroare.