Zelenski, ovaționat 2 minute în PE: A cerut o dată clară de aderare, fără de care Putin va dezbina Europa

Parlamentarii europeni l-au ovaționat aproape două minute, în picioare, pe Volodimir Zelenski după discursul susținut azi prin videoconferință. Președintele ucrainean le-a cerut europenilor să spună clar când va intra Ucraina în UE, nu doar să promită sprijin. El spune că o dată concretă de aderare ar împiedica Rusia să blocheze Ucraina pe termen lung și să dezbine Europa. Parlamentul European a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție prin care condamnă agresiunea Rusiei, cere retragerea trupelor ruse, susține aderarea Ucrainei la UE, solicită sancțiuni mai dure împotriva Moscovei și garanții de securitate solide pentru Ucraina, comparabile cu protecția oferită de NATO. Mai mulți eurodeputați l-au criticat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru că a blocat noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, într-o intervenţie prin videoconferinţă în timpul şedinţei extraordinare a Parlamentului European, la împlinirea a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina.

Zelenski cere UE un calendar exact pentru aderarea Ucrainei

Zelenski a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijin și a cerut o dată clară pentru aderarea Ucrainei la UE. El a subliniat că acest pas este esențial pentru a împiedica Rusia să prelungească instabilitatea și să divizeze Europa. După intervenția sa, eurodeputați din mai multe țări au lăudat rezistența Ucrainei și l-au criticat dur pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care a blocat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-o rezoluţie adoptată cu majoritate covârșitoare, 437 de voturi pentru, 82 împotrivă şi 70 de abţineri, imediat după dezbatere, Parlamentul European a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, a condamnat acțiunile lui Vladimir Putin și a promis continuarea ajutorului pentru Kiev.

"Astăzi trebuie să fim la fel de hotărâți și puternici cum am fost la începutul invaziei. Amenințarea nu a devenit mai mică. Da, ținem Rusia pe loc, dar încă nu am garantat securitatea. Și doar împreună putem face acest lucru în Europa, da, împreună cu America. Desigur, înțelegem cu toții că nu este o sarcină ușoară să menținem unitatea și cooperarea transatlantică în condițiile actuale. Dar le sunt recunoscător tuturor celor care, în ciuda tuturor provocărilor, continuă să păstreze această legătură extrem de importantă la nivel global între Europa și America și între toate democrațiile lumii", a declarat Zelenski.

"Avem nevoie, de asemenea, de întregul pachet de garanții de securitate pentru Ucraina, pentru a împiedica Rusia să-și extindă agresiunea în Europa și pentru a ne asigura că putem sprijini orice națiune europeană dacă devine ținta unui nou război rusesc. În acest moment, pe masă se află o decizie importantă: 90 de miliarde de euro sprijin pentru Ucraina pe doi ani. Aceasta este o garanție financiară reală pentru securitatea și reziliența noastră și trebuie pusă în aplicare. Le mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru ca acest lucru să se întâmple. Vă mulțumesc tuturor. Este important pentru noi să primim o dată clară pentru aderarea la UE. Este foarte important în cadrul procesului diplomatic actual, în toată diplomația menită să pună capăt războiului. Și aceasta nu este doar o dorință. Este o înțelegere clară a modului în care va acționa Putin dacă nu există o dată, dacă nu există o astfel de garanție: va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizându-vă, divizând Europa. Trebuie să ne protejăm de acest lucru", a continuat Zelenski.

"În multe privințe, putem vedea cum Rusia arată dispreț față de Europa, dar rușii ar trebui să învețe că Europa nu este doar un teren pentru vilele oligarhilor ruși. Nu este un muzeu pentru amantele oficialilor ruși care admiră frumusețea. Nu este un loc de agrement pentru ucigașii ruși. Rușii trebuie să învețe că Europa este o uniune a națiunilor independente și a milioane de oameni care nu tolerează umilința și nu vor accepta violența", a transmis Zelenski.

Viktor Orban, numit trădător în Parlamentul European

În deschiderea dezbaterii, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că "astăzi onorăm curajul poporului ucrainean şi ne reafirmăm sprijinul ferm pentru Ucraina". În intervenţiile lor, majoritatea eurodeputaţilor și-au arătat susţinerea pentru Ucraina şi au condamnat agresiunea militară rusă.

"Responsabilitatea politică este exclusiv a dictatorului nemilos de la Kremlin, care a declanșat al doilea atac fascist, după ocupația nazistă din 1941-1944. Indignarea noastră nu este doar față de Putin, ci și față de admiratorii săi, fanaticii săi și profitorii de război din interiorul UE, precum Orban și Fico. Atitudinea voastră rușinoasă va rămâne în cărțile de istorie ale Europei", a declarat eurodeputatul Michael Gahler, din partea grupului Partidului Popular European.

Eurodeputata spaniolă Iratxe Garcia Perez, lidera grupului S&D, a insistat că ceea ce face Putin în Ucraina "este un atac împotriva ideii europene" şi şi-a exprimat convingerea că liderul rus va pierde acest război. "Al 20-lea pachet de sancțiuni este necesar, iar oricine blochează aceste sancțiuni și ajutorul pentru Ucraina îl întărește pe agresor. Viktor Orban nu reprezintă pacea. El reprezintă impunitatea. Și le spun clar forțelor pro-europene: nu putem apăra proiectul european făcând acorduri cu cei care încearcă să-l distrugă din interior. De fiecare dată când sunteți de acord sau negociați un amendament, un vot alături de cei care îl susțin, comiteți o ofensă la adresa poporului ucrainean".

Şi co-lidera grupului Verzilor, Terry Reintke, l-a atacat în intervenţia sa pe Viktor Orban pe care l-a calificat drept "servitorul ieftin al lui Putin". Ea s-a pronunţat pentru un nou pachet de sancţiuni contra Moscovei, a cărui adoptare nu a fost posibilă luni, în Consiliul Afaceri Externe, din cauza opoziţiei Ungariei. "Când ucrainenii au dat dovadă de curaj și forță în fața unui agresor brutal, aici, în Europa, există un om care a arătat constant exact opusul. În fața forței Ucrainei, el a slăbit Europa. În fața luptei Ucrainei pentru libertate, a acționat laș. În fața unității Europei, a devenit servitorul ieftin al lui Putin. Viktor Orban, în ultimii ani și chiar și astăzi, nu a trădat doar Ucraina, ci ne-a trădat pe toți. A trădat Europa".

Liderul grupului "Patrioţi pentru Europa", Jordan Bardella, a spus că Ucraina a arătat ce înseamnă identitatea unei naţiuni libere, în timp ce Valerie Hayer, lidera grupului Renew, a remarcat că "Uniunea Europeană este astăzi principalul susţinător economic, militar şi umanitar al ucrainenilor".

