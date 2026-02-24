Două femei, angajate ale unei unităţi bancare, au fost reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici în numele cărora ar fi obţinut credite, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, informează Agerpres.

- Două angajate ale unei bănci din România au făcut împrumuturi fantomă în numele unor pensionari - Arhivă

Cauza este instrumentată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, iar cele două femei sunt cercetate pentru înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals, în formă continuată.

La cât se ridică prejudiciul

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2018-2022, în exercitarea atribuţiilor de serviciu în cadrul unei unităţi bancare, cele două ar fi iniţiat şi pus în aplicare un mecanism infracţional prin care ar fi indus în eroare mai multe persoane vârstnice, în scopul obţinerii unor sume de bani prin contractarea unor credite. În concret, una dintre femei ar fi obţinut documente şi semnături de la persoanele vătămate, sub diferite pretexte, completând ulterior cereri de credit, iar cealaltă ar fi validat, în mod formal, prezenţa şi consimţământul debitorilor, facilitând astfel aprobarea şi acordarea creditelor", a precizat sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Vârstnicii figurau ca debitori principali sau giranţi fără să ştie şi fără a beneficia de sumele împrumutate, iar prejudiciul estimat este de 61.500 de lei. "Ulterior, folosindu-se de înscrisurile obţinute, cele două ar fi întocmit în fals documentaţia de creditare, inversând calităţile juridice ale persoanelor implicate, astfel încât persoanele vătămate să figureze ca debitori principali sau giranţi, fără a avea cunoştinţă ori intenţia de a contracta împrumuturi şi fără a beneficia de sumele acordate.Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 61.500 de lei", menţionează suma citată.

Potrivit unor surse judiciare, persoanele vătămate sunt patru vârstnici, care ar fi sesizat autorităţile după ce au ajuns să fie executaţi silit deşi nu ştiau de creditele luate în numele lor. În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea celor două femei pentru 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰