Una dintre cele mai influente organizații industriale din Marea Britanie a avertizat guvernul să ia măsuri și să se "pregătească pentru ce e mai rău" pentru a proteja firmele britanice care fac afaceri în SUA, după și mai multe schimbări de opinie în jurul tarifelor impuse de Trump.

Tarifele lui Trump, motiv de îngrijorare în Marea Britanie: "Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău" - Profimedia

Camera de Comerț Britanică (BCC) declară că este "departe de a fi clar" dacă președintele SUA va aplica în viitor o rată tarifară mai mare Regatului Unit și altor țări, relatează The Independent.

Peste noapte, un nou acord tarifar a intrat în vigoare la o rată de 10%, față de nivelul așteptat de 15% pe care președintele SUA l-a menţionat anterior.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Curtea Supremă a blocat săptămâna trecută tarifele sale mai ample, ceea ce înseamnă că acest ordin executiv este implementat timp de 150 de zile, până pe 24 iulie, cu excepția cazului în care Congresul îl reînnoiește.

Articolul continuă după reclamă

Grupul a redactat acum un plan în șase puncte pentru partidul lui Keir Starmer și spune că și alte opțiuni strategice sunt pe masă – avertizând că neluarea oricărei măsuri va fi dăunătoare încrederii pe termen lung a firmelor și capacității lor de a planifica.

"Deși o nouă rată tarifară de 10%, în loc de 15%, așa cum se amenința, va oferi o oarecare ușurare, aceasta arată cât de dificil este pentru companii să își planifice din timp", a declarat William Bain, șeful departamentului de politică comercială de la BCC.

"Este departe de a fi clar ce se va întâmpla în continuare și dacă o rată tarifară mai mare este încă posibilă. În ciuda amânării imediate, există o nouă incertitudine pentru firmele britanice care exportă bunuri în SUA."

"Acest lucru face foarte dificilă înțelegerea prețurilor și marjelor pe care le vor putea obține pentru bunurile lor, aflate în prezent în producție, pentru export în câteva luni. Inevitabil, acest lucru va avea un impact asupra vânzărilor lor și va afecta economia."

Guvernul a declarat luni că "nimic nu este exclus" în ceea ce privește un răspuns la amenințările tarifare, dar anterior a fost clar că dialogul, mai degrabă decât un război comercial, este calea preferată.

Piețele bursiere au scăzut marți dimineață, parțial ca răspuns la incertitudinea tarifară.

