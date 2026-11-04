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Circulaţie întreruptă la metrou. O persoană ar fi căzut pe şine

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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.11.2026, 22:07 | Modificat la 04.11.2026, 22:09

Circulaţie întreruptă la metrou miercuri seară.

Potrivit primelor informaţii, o persoană s-ar fi aruncat pe şine.

Persoana a fost extrasă ulterior de echipele de intervenţie, în stare conştientă. Incidentul s-a produs la staţia Piaţa Victoriei. 

V.N.
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