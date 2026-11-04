Circulaţie întreruptă la metrou. O persoană ar fi căzut pe şine
Circulaţie întreruptă la metrou miercuri seară.
Potrivit primelor informaţii, o persoană s-ar fi aruncat pe şine.
Persoana a fost extrasă ulterior de echipele de intervenţie, în stare conştientă. Incidentul s-a produs la staţia Piaţa Victoriei.
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