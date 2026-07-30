Spania trimite în România 7 avioane F-18, 200 de militari şi trei elicoptere NH-90 să vâneze drone ruseşti
Spania trimite în România la Mihail Kogălniceanu șapte avioane de vânătoare F-18, aproximativ 200 de militari, un avion A400M pentru realimentare în aer și, ulterior, trei elicoptere NH-90. Detașamentul "Paznic" va întări apărarea aeriană a României și a flancului estic NATO.
Misiunea nu mai este doar una clasică de poliție aeriană, adică interceptarea aeronavelor care intră neautorizat în spațiul NATO, ci va participa la o misiune mai largă de apărare aeriană, inclusiv împotriva dronelor și, în cadrul sistemului NATO, împotriva amenințărilor reprezentate de rachete de croazieră și balistice. Cele trei elicoptere NH-90 vor fi folosite în special pentru misiuni de combatere a dronelor.
Anunţul NATO
Forțele Aeriene din Italia, Forțele Aeriene și Spațiale din Spania și Forțele Aeriene din Turcia vor desfășura avioane de luptă pentru a contribui la securitatea spațiului aerian NATO de-a lungul flancului estic, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană.
Desfășurarea marchează trecerea de la misiunea NATO de Poliție Aeriană la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al Alianței, IAMD, în zona de responsabilitate a NATO.
Turcia participă pentru prima dată la această rotație prin desfășurarea a aproximativ 80 de militari și a cinci avioane de luptă F-16 la Baza Aeriană Amari din Estonia. Ultima misiune turcă de Poliție Aeriană în statele baltice a avut loc în urmă cu 20 de ani, când aeronavele au fost dislocate la Baza Aeriană Siauliai din Lituania.
Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, desfășurate în Estonia din luna martie a acestui an.
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Forțele Aeriene Italiene vor desfășura la Baza Aeriană Siauliai din Lituania patru avioane de luptă Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari, contribuind la securitatea spațiului aerian baltic.
Italienii vor înlocui Forțele Aerospaţiale din Franţa, care au condus misiunea în Lituania alături de Forțele Aeriene Române începând din martie 2026.
Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România șapte avioane de luptă F-18 și aproximativ 200 de militari ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.
Detașamentul va include și un avion A400M, care va asigura realimentarea în aer, iar în etapa finală a desfășurării vor fi trimise și trei elicoptere NH-90. Acestea vor fi alocate misiunilor de combatere a sistemelor aeriene fără pilot, C-UAS, în cadrul misiunii consolidate de apărare aeriană, demonstrând angajamentul constant al Spaniei față de protejarea flancului estic.
"Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic", a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.
"Spania participă la această misiune ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică, ce necesită prezență, pregătire și credibilitate", a adăugat acesta.
După ce în luna septembrie a anului trecut, a fost activată activitatea de vigilență sporită Eastern Sentry, misiunea NATO de apărare aeriană continuă să consolideze sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă ale Alianței, pentru a răspunde amenințărilor emergente și viitoare.
În timp ce poliția aeriană era orientată în principal spre protecția împotriva aeronavelor cu și fără pilot, cadrul de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări din toate domeniile.
Acestea includ aeronavel cu şi fără pilot, rachete de croazieră și rachetele balistice. Noul cadru îi oferă NATO o flexibilitate mai mare pentru a răspunde schimbărilor din mediul de securitate.
Apărarea aeriană presupune o abordare multistratificată, la 360 de grade, bazată pe mijloace și capabilități disponibile în toate domeniile operaționale.
Acestea includ aeronavele aflate în serviciul de reacție rapidă, QRA, sistemele navale și terestre de apărare aeriană și antirachetă, SBAMD, precum și sistemele de combatere a dronelor, C-UAS.
Anunţul Spaniei
Detașamentul Aerian Tactic "Paznic", condus de locotenent-colonelul Alberto Borja Calvo López, va fi desfășurat în România pentru a participa la misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită, eAP-72.
În următoarele patru luni, militarii spanioli vor consolida descurajarea aliată, vor proteja integritatea spațiului aerian al Alianței și vor contribui la stabilitatea flancului estic, într-o regiune de importanță strategică deosebită pentru securitatea euroatlantică.
"Spania participă la această misiune pentru a consolida postura Alianței, în calitate de aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică, ce necesită prezență, pregătire și credibilitate", a declarat comandatul forţei,
Contingentul este format din aproape 200 de militari ai Forțelor Aerospațiale Spaniole, în funcție de diferitele etape ale desfășurării, rotațiile planificate și introducerea progresivă a capabilităților.
Detașamentul include personal de comandă, operațiuni, echipaje de zbor, mentenanță aeronautică, sprijin logistic, protecția forței, comunicații și sisteme informatice, servicii medicale, consiliere juridică, administrație, securitate și sprijin general.
Nucleul contribuției aeriene este format din șapte avioane F-18M ale Escadrilei 12, care vor rămâne în zonă pe întreaga durată a desfășurării. În primele două luni ale misiunii, contingentul va beneficia și de sprijinul unui avion A400M al Escadrilei 31. Ulterior, în ultima etapă a operațiunii, vor fi introduse trei elicoptere NH-90 ale Escadrilei 48, care vor îndeplini misiuni de combatere a sistemelor aeriene fără pilot, C-UAS.
Misiunea se va desfășura de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, o instalație de importanță deosebită pentru prezența aliată în România și pentru operațiunile din regiunea Mării Negre.
De la această bază, contingentul spaniol va acționa în coordonare cu țara-gazdă, cu structurile de comandă ale NATO și cu celelalte detașamente aliate desfășurate în regiune.
În afara bazei, trei controlori de interceptare și un operator Link 16 își vor desfășura activitatea, pe parcursul celor patru luni, la Centrul de Control și Raportare de la Balotești, București. Aceștia vor contribui la integrarea contingentului spaniol în arhitectura aliată de comandă și control aerian.
Prezența spaniolă în România consolidează relațiile cu țara-gazdă, întărește interoperabilitatea cu ceilalți aliați și proiectează imaginea Spaniei ca partener de încredere. În acest context, disciplina, sobrietatea, profesionalismul și respectul față de autoritățile române, aliați și populația locală reprezintă elemente esențiale pentru succesul misiunii.
Misiunea eAP-72 confirmă capacitatea Spaniei de a genera, proiecta și susține în afara țării un detașament aerian de amploare, integrat în structura de apărare aeriană a NATO și orientat spre protejarea spațiului aerian aliat.