Spania trimite în România 7 avioane F-18, 200 de militari şi trei elicoptere NH-90 să vâneze drone ruseşti

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Forțele Aeriene din Italia, Forțele Aeriene și Spațiale din Spania și Forțele Aeriene din Turcia vor desfășura avioane de luptă pentru a contribui la securitatea spațiului aerian NATO de-a lungul flancului estic, în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană.

Desfășurarea marchează trecerea de la misiunea NATO de Poliție Aeriană la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al Alianței, IAMD, în zona de responsabilitate a NATO.

Turcia participă pentru prima dată la această rotație prin desfășurarea a aproximativ 80 de militari și a cinci avioane de luptă F-16 la Baza Aeriană Amari din Estonia. Ultima misiune turcă de Poliție Aeriană în statele baltice a avut loc în urmă cu 20 de ani, când aeronavele au fost dislocate la Baza Aeriană Siauliai din Lituania.

Forțele Aeriene Turce vor prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, desfășurate în Estonia din luna martie a acestui an.

Forțele Aeriene Italiene vor desfășura la Baza Aeriană Siauliai din Lituania patru avioane de luptă Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari, contribuind la securitatea spațiului aerian baltic.

Italienii vor înlocui Forțele Aerospaţiale din Franţa, care au condus misiunea în Lituania alături de Forțele Aeriene Române începând din martie 2026.

Spania va desfășura la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România șapte avioane de luptă F-18 și aproximativ 200 de militari ai Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

Detașamentul va include și un avion A400M, care va asigura realimentarea în aer, iar în etapa finală a desfășurării vor fi trimise și trei elicoptere NH-90. Acestea vor fi alocate misiunilor de combatere a sistemelor aeriene fără pilot, C-UAS, în cadrul misiunii consolidate de apărare aeriană, demonstrând angajamentul constant al Spaniei față de protejarea flancului estic.

"Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea aliată, să protejăm spațiul aerian NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic", a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

"Spania participă la această misiune ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică, ce necesită prezență, pregătire și credibilitate", a adăugat acesta.

După ce în luna septembrie a anului trecut, a fost activată activitatea de vigilență sporită Eastern Sentry, misiunea NATO de apărare aeriană continuă să consolideze sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă ale Alianței, pentru a răspunde amenințărilor emergente și viitoare.

În timp ce poliția aeriană era orientată în principal spre protecția împotriva aeronavelor cu și fără pilot, cadrul de apărare aeriană protejează teritoriul NATO împotriva întregii game de amenințări din toate domeniile.

Acestea includ aeronavel cu şi fără pilot, rachete de croazieră și rachetele balistice. Noul cadru îi oferă NATO o flexibilitate mai mare pentru a răspunde schimbărilor din mediul de securitate.

Apărarea aeriană presupune o abordare multistratificată, la 360 de grade, bazată pe mijloace și capabilități disponibile în toate domeniile operaționale.

Acestea includ aeronavele aflate în serviciul de reacție rapidă, QRA, sistemele navale și terestre de apărare aeriană și antirachetă, SBAMD, precum și sistemele de combatere a dronelor, C-UAS.