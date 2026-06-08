Băncile amendate de Consiliul Concurenţei pentru manipularea ROBOR ameninţă că vor merge în instanţă

Mai multe bănci importante din România contestă decizia Consiliului Concurenței de a le amenda în cadrul investigației privind mecanismul de stabilire a ROBOR. Instituțiile de credit resping acuzațiile și anunță că vor folosi toate căile legale pentru a contesta sancțiunile, pe care le consideră nejustificate, în timp ce autoritatea de concurență susține că a constatat încălcări ale regulilor pieței.

Banca Transilvania, CEC Bank, BRD-Groupe Societe Generale SA şi UniCredit Bank au anunţat oficial că resping acuzaţiile formulate de Consiliul Concurenţei şi au transmis că vor contesta în instanţă amenzile primite.

Banca Transilvania: Decizia Consiliului Concurenţei nu are fundamnetare

Banca Transilvania a anunţat că va contesta în instanţă sancţiunea primită în cadrul investigaţiei privind ROBOR, susţinând că decizia nu are fundamentare şi că îşi va apăra reputaţia prin toate mijloacele legale disponibile.

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"Consiliul Concurenţei a permis băncilor accesul la minuta şedinţei de deliberare din cadrul investigaţiei ROBOR, aceasta fiind doar una dintre numeroasele etape care urmează să fie parcurse în cadrul procedurii. Cu toate că Banca Transilvania nu a primit, până la momentul publicării acestor informaţii, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare, am luat act din presă, contrar oricăror uzanţe şi reguli de procedură, de cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigaţii, respectiv sancţionarea Băncii Transilvania cu o amendă în cuantum de 875,74 milioane lei (în nume propriu), respectiv cu o amendă de 85,03 milioane lei (aferentă OTP Bank România). Banca Transilvania aşteaptă, în continuare, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancţionare şi motivarea acesteia", se arată în comunicatul băncii.

CEC Bank contestă sancţiunea Consiliului Concurenţei

CEC Bank consideră că decizia Consiliului Concurenţei de a amenda zece bănci în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR este profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă.

Banca a anunţat luni, într-un comunicat, că va contesta sancţiunea în instanţă şi că respinge categoric orice acuzaţie de manipulare a ratei ROBOR.

"Activitatea CEC Bank pe piaţa monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă şi conformă cu cadrul legal şi regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naţionale a României şi cu standardele europene aplicabile instituţiilor de credit. Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naţionale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei şi Banca Naţională a României, ca administrator al indicelui şi al mecanismului ROBOR", arată sursa citată.

BRD: Banca va utiliza toate căile legale disponibile

BRD-Groupe Societe Generale SA respinge ferm decizia Consiliului Concurenţei de a amenda zece bănci în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR şi avertizează că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta această decizie, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

"BRD a luat cunoştinţă de anunţul public al Consiliului Concurenţei privind decizia în cadrul investigaţiei referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele zece bănci comerciale participante şi îşi exprimă dezacordul ferm faţă de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei şi analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenţei", precizează banca.

Potrivit comunicatului, conduita BRD a fost în permanenţă deplin conformă cu cadrul legal şi de reglementare aplicabil.

"BRD a respectat întocmai regulile şi procedurile care guvernează rata ROBOR, acţionând în litera şi spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situaţia în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancţiune. Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanţele competente vor clarifica pe deplin această situaţie, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil şi vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurenţă", se mai scrie în comunicat.

UniCredit Bank: Decizia Consiliului Concurenţei este injustă şi nefundamentată

UniCredit Bank respinge decizia Consiliului Concurenţei privind sancţionarea instituţiei de credit în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, pe care o consideră "injustă" şi "nefundamentată, şi anunţă că o va contesta în instanţă, potrivit unei declaraţii transmise luni de reprezentanţii băncii.

"Poziţia noastră este fără echivoc: decizia Consiliului Concurenţei este injustă, nefundamentată şi o respingem ferm. Modul în care a fost gestionată această investigaţie arată că niciunul dintre argumentele tehnice şi juridice prezentate pe parcursul audierilor nu a fost de fapt analizat. Ne exprimăm profunda dezamăgire faţă de caracterul arbitrar al acestui act administrativ. Vom contesta această decizie în instanţă, unde vom prezenta aceleaşi dovezi de nevinovăţie, incontestabile din punct de vedere legal. Avem deplină încredere în imparţialitatea şi echidistanţa instanţelor de judecată pentru a face lumină în acest caz soluţionat pe repede-înainte şi pentru a ne repara reputaţia pusă la îndoială pe nedrept", se menţionează într-un comunicat transmis luni de Unicredit.

Consiliul Concurenţei a amendat 10 bănci cu o sumă totală de 3,73 miliarde de lei

Instituţiile bancare au la dispoziţie 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a transmite un set de măsuri prin care să pună capăt practicilor considerate anticoncurenţiale. Planurile propuse vor trebui validate de Consiliul Concurenţei. Hotărârea autorităţii poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.

"Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR şi este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurenţă, nu a altor norme. Decizia de sancţionare a fost luată în unanimitate de Plenul Consiliului Concurenţei. Amplele dezbateri publice anterioare adoptării deciziei nu sunt uzuale şi au generat confuzie, motiv pentru care sunt necesare clarificări", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Lista băncilor amendate

Amenzile au fost aplicate astfel: Banca Comercială Română SA - 577,36 milioane lei; BRD-Groupe Société Générale SA - 412,47 milioane lei; Banca Transilvania S.A. - 875,74 milioane lei; Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA) - 85,03 milioane lei; ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşt - 405,91 milioane lei; Raiffeisen Bank România SA - 442,49 milioane lei; Exim Banca Românească SA - 96,49 milioane lei; CEC Bank SA - : 332,98 milioane lei; UniCredit Bank SA - 431,03 milioane lei; Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA - 28,1 milioane lei; Libra Internet Bank SA - 45,86 milioane lei.