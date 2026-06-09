Trei săptămâni fără nunţi, petreceri şi fripturi! A început postul Sfinţilor Petru şi Pavel. Este, însă, şi cel mai uşor - are destule zile cu dezlegare la peşte, iar pieţele sunt pline cu fructe şi legume care încep să se mai ieftinească.

"Pentru o salată pentru două persoane avem nevoie de jumătate de kg de roșii, jumătate de kg de castraveți, o legătură de ridichi, două legături de ceapă verde, o salată. În jur de 20 de lei ne costă.", spune o vânzătoare.

Cu multe legume pe tarabe, postul Sfinților Petru și Pavel nu este greu de îndurat, spun oamenii.

"Ciorbe de legume și depinde, gătesc linte, năut, fasole, cartofi și salate.", spune o femeie.

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"Putem să facem o ciorbă de sfeclă roșie cu morcov, cu lobodă, cu leuștean. Putem pune și cartof, depinde de pretențiile fiecăruia. O mână de păstăi ca să iasă o ciorbă cu gust de primăvară. Pentru mic dejun putem mânca vinete, păstăi, roșii, castraveți, salată, ridichi, ceapă verde.", explică Cornelia Crasi, producător local.

"Practic este un meniu vegetarian 100% cu rol benefic în eliminarea toxinelor, deci putem spune că avem și o dietă detox.", precizează Daniela Bălănucă, dietetician.

Oamenii sunt încântați și de prețurile mai mici decât la începutul verii trecute.

"Să știți că nu e prea scump postul ăsta că e vară, ies legume multe, zarzavaturi, cartofi, roșii, castraveți, adică prețul e accesibil. Mai sunt cireșele, căpșunile.", spune un bărbat.

De luat în calcul sunt și ideile bucătarilor de la restaurante, chiar dacă mâncărurile lor sunt mai scumpe decât cele făcute acasă.

Secretul unui post ușor constă și într-un meniu variat, iar legumele de sezon ne ajută din plin să obținem mâncăruri pline de savoare și culoare. Cu puțină imaginație putem găti repede un meniu de post, iar dacă suntem în pană de idei, restaurantele ne vin în ajutor cu bucate delicioase.

"Avem la felul principal ciorbă de sfeclă, sfeclă am folosit și la sărmăluțe de post. Avem o ciorbă de fasole, o salată de legume, păstăi cu mămăliguță. Avem și o pizza de post cu legume.", menţionează un bucătar.

Postul are şi multe dezlegări la peşte.

"Aici avem un păstrăv prăjit în mălai. Se servește tot cu mămăliguță, cu mujdei, lămâie.", adaugă bucătarul.

Anul acesta, postul este cel mai lung din ultimii opt ani.

"Are o durată variabilă pentru că ea depinde de ziua în care pică Paștele. Deci postul sfinților apostoli Petru și Pavel întotdeauna începe în prima zi după duminica tuturor sfinților.", spune Adrian Duțuc, preot.

Ultima zi de post va fi 28 iunie.