Vacanţele cu prietenii vin cu distracţie, poze şi inevitabila socoteală de final. Unul plăteşte cazarea, altul mesele, cineva benzina iar la întoarcere începe matematica. Aplicaţiile care ţin acum evidenţa fiecărui leu ne scapă de calcule cu pixul şi hârtia.

O vacanță cu prietenii începe cu planuri și se poate termina cu socoteli. După câteva zile, devine greu să mai ții minte cine a scos cardul și pentru ce.

"Facem totalul şi împărţim la final", a spus o tânără. Este contrazisă de un alt rânăr care crede "că fiecare trebuie să fie pe cont propriu".

Pentru cei care nu vor nici bonuri păstrate, nici calcule la final, există aplicații care țin socoteala în locul întregii găști.

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Fiecare cheltuială intră în aplicaţie: suma, cine a plătit şi între câte persoane trebuie împărţită, iar dacă eu am achitat mai mult decât partea mea, aplicaţia tine minte. La final face balanţa pentru întregul grup şi arată ce datorii au rămas.

"Ideea este să ai grijă să nu te trezeşti că plăteşti cam tot pe acolo şi nu iţi recuperezi banii. Lucrurile amestecate tind să devină destul de complicate..eu sunt..şi în plecarile noastre cu prietenii, eu sunt pentru fiecare cu treaba lui mai degrabă, dar pot sa înţeleg că în grupurile de tineri lucrurile se fac într-un alt ritm", a explicat Adrian Asoltanie, consultant economic.

În spatele unei socoteli care pare simplă pentru utilizator sunt însă multe calcule făcute automat.

"Controlul finanțelor personale este unul dintre scopurile principale, iar de multe ori o astfel de aplicație de gestionare a finanțelor proprii tinde să fie mai ușor utilizabilă. Reușești să elimini acele discuții de multe ori inconfortabile de dăm și mie nota de plată, hai să vedem cât am mâncat eu, cât am băut, cât ai băut tu și așa mai departe", a precizat Adrian Paraschivescu, dezvoltator aplicaţie financiară.

Aplicația poate împărți nota. Bugetul de vacanță rămâne însă tot în mâinile noastre. Iar aici regula e simplă. Dacă facem calculele mai devreme, avem mai puține surprize la întoarcere.

"Cu cât e mai bine plănuită vacanţa şi financiar, dar şi ca traseu, obiective si toate celelate, cu atât evident ca ai mai puţine surprize, surprizele în vacanţe în general costă bani. O regulă pe care eu o folosesc e o săptămână de vacanţă să nu coste mai mult decât două săptămâni de muncă. Practic ce produci în două săptămâni de muncă, cam ăla ar fi bugetul estimat/recomandat", a mai spus Adrian Asoltanie.

40% dintre turiștii români spun că își permit între 350 și 500 de euro de persoană pentru o săptămână de vacanță.