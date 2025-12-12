Uniunea Europeană va introduce, începând din iulie 2026, taxe vamale pentru coletele cu valoare mică provenite din afara blocului comunitar, transmite DPA, citat de Agerpres. Măsura, agreată de miniştrii de Finanţe ai statelor membre, vizează în special platformele online din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, şi are ca scop combaterea concurenţei neloiale, a fraudelor şi a riscurilor pentru consumatori.

Lovitură pentru Shein, Temu şi AliExpress. UE impune de anul viitor taxe vamale pentru coletele sub 150 € - Shutterstock | Ilustraţie

Taxa convenită vineri este o măsură temporară şi va rămâne în vigoare până în 2028, când vor fi impuse taxe vamale tuturor mărfurilor importate în blocul comunitar, indiferent de valoarea lor, a precizat într-un comunicat Comisia Europeană.

"Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurenţă incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate şi de siguranţă pentru consumatori, nivel ridicată de fraudă şi temeri privind mediul", se arată în comunicat.

Explozia numărului de colete, un semnal de alarmă pentru autorităţi

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depăşeşte 150 euro, au intrat pe piaţa UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 şi de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislaţia europeană. Această creştere exponenţială ridică numeroase semne de întrebare în condiţiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condiţiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

De asemenea, noile reglementări ar urma să combată fraudele şi să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declaraţiile vamale, pentru evitarea plăţii taxelor.

Retailerii din China, printre cei mai afectaţi

Declaraţiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.

Planul iniţial al UE era să elimine scutirile de care beneficiau coletele cu o valoare de sub 150 euro doar în 2028. Dar sosirea în blocul comunitar a miliarde de colete, în special din China, a declanşat o reacţie adversă din partea companiilor şi a pus presiune pe politicieni să acţioneze mai devreme, pentru a proteja retailerii europeni de concurenţa incorectă.

Analiştii atrag atenţia că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectaţi de practicile neloiale şi de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul pieţelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate şi transportate are o amprentă ecologică şi climatică negativă.

