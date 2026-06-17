Noul pachet de tarife reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale pentru cei 27 de operatori de distribuţie licenţiaţi la nivel naţional intră în vigoare, începând cu 1 iulie 2026, după ce a fost aprobat, marţi, de către Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în reţele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, o reducere de 7,1%, se arată într-un comunicat al Autorităţii.

Facturile la gaze ar putea scădea de la 1 iulie. Anunţul ANRE - Shutterstock

Aceasta înseamnă că pentru majoritatea consumatorilor din România, componenta de distribuţie din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

"Pentru cei mai mulţi români, distribuţia gazului costă mai puţin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluţie importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori şi pentru economie.

În acelaşi timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuţie este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuţie, de categoria de consum, de volumul consumat şi de celelalte componente ale preţului final", a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE.

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Se ieftinesc facturile la gaze

Decizia adoptată, marţi, de Comitetul de Reglementare reflectă rolul ANRE de a menţine un echilibru corect între nevoia de finanţare a infrastructurii de distribuţie şi protejarea consumatorilor.

"Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuţie este calculat transparent, predictibil şi proporţional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susţinem investiţiile în infrastructura de distribuţie, dar investiţiile trebuie să fie eficiente, justificate şi orientate către servicii mai bune pentru consumatori", susţine oficialul ANRE.

Scăderea tarifelor de distribuţie gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari: Distrigaz Sud Reţele şi Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat (72,59 TWh), înregistrează tarife în scădere, se precizează în comunicat.

Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creşteri şi 13 reduceri de tarif, diferenţiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puţin 10%, în timp ce şase operatori înregistrează majorări de cel puţin 5%.

"Aceste variaţii ţin de structura de costuri, de investiţiile realizate şi de volumele specifice fiecărei reţele, iar impactul resimţit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa şi de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA şi sunt stabilite diferenţiat pe operatori de distribuţie şi pe categorii de consum, în funcţie de structura de costuri, volumele prognozate şi parametrii specifici fiecărui operator", arată oficialii ANRE.