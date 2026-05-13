Crizele multiple se simt tot mai apăsat în buzunarele noastre. Inflaţia se apropie de 11%, cel mai mare nivel din ultimii trei ani. Fiecare drum la magazin şi fiecare factură costă tot mai mult, iar o familie ajunge să plătească sute de lei în plus pentru a-şi menţine nivelul de trai, în condiţiile în care salariile nu cresc în acelaşi ritm cu scumpirile.

Cea mai mare inflaţie din ultimii 3 ani. Cheltuielile lunare au crescut cu 500 de lei faţă de 2025

Uite unde dispar cei mai mulţi bani! Marile scumpiri sunt legate de casă și utilități. Facturile subţiază bugetul lunar al unei familii cu aproape 190 de lei în plus faţă de anul trecut. În top sunt şi mâncarea, apa plată sau minerală şi băuturile răcoritoare - tot pachetul costă cu 120 de lei mai mult. Adăugăm cheltuielile cu medicamente şi îngrijire personală: tunsoare, coafură, cosmetică - cel puţin 90 de lei lunar peste sumele pe care le plăteai până acum.

Dacă în aprilie anul trecut cheltuielile totale ajungeau la 4.800 de lei, acum au sărit la 5.300 de lei pe lună. Asta înseamnă că o gospodărie a avut nevoie de 500 de lei în plus pe an ca să își permită același nivel de trai. La toate acestea se adaugă, însă, taxele și impozitele majorate la începutul anului. În aceste condiţii, oamenii îşi scurtează listele de cumpărături sau cumpără doar mâncare la promoţii.

Reporter: Vă uitaţi mereu să vedeţi ce e la promoţie?

Aurelia Onciu, pensionară: Da. Cafeaua am luat-o mai ieftină. Plecăm la ţară în vacanţă. [...] Căutăm şi noi ce e mai ieftin. […] Şerveţele, hârtie, pâine. Banane, fructe.

De ce au crescut chiriile cu 33% într-o lună

Un capitol care a stârnit multiple controverse este creșterea chiriilor cu 33% într-o lună, un procent nemaîntâlnit. Statisticienii au venit şi cu o explicaţie: majorarea vine din dublarea chiriilor pentru locuinţele de stat, care erau la un nivel mult sub nivelul pieţei.

"Cifrele transmise de INS n-au nicio legătură cu piaţa. […] În Bucureşti sunt 4 mii de locuinţe de necesitate. La ora actuală sunt 30 de mii de anunţuri din piaţa liberă. Deci cele 4 mii, cât reprezintă din total? Este extrem de stupid, nu are nicio legătură cu realitatea. [...] O să vină proprietarii şi o să-mi spună: 'Am văzut eu că au crescut chiriile cu 35%, hai să le mărim şi noi!'. Şi o să stea 6 luni cu ele în piaţă. Şi o să vadă că piaţa nu asimilează noile preţuri" a spus consultantul imobiliar Georgian Marcu.

Dacă te întrebi când se mai temperează scumpirile mai avem mult de aşteptat. Cele mai recente estimări ale Băncii Naţionale spun că abia la sfârşitul anului viitor inflaţia va ajunge la 2,7%.

