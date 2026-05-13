Inflaţia continuă să lovească puternic în bugetele românilor. Facturile, mâncarea şi cheltuielile pentru sănătate costă tot mai mult, iar o familie ajunge să plătească lunar cu sute de lei în plus doar pentru a-şi păstra acelaşi nivel de trai. În timp ce salariile cresc mai lent decât preţurile, mulţi oameni sunt nevoiţi să taie de pe listele de cumpărături şi să vâneze promoţiile din magazine.

Uite unde dispar cei mai mulţi bani! Marile scumpiri sunt legate de casă și utilități. Facturile subţiază bugetul lunar al unei familii cu aproape 190 de lei în plus faţă de anul trecut. În top sunt şi mâncarea, apa plată sau minerală şi băuturile răcoritoare - tot pachetul costă cu 120 de lei mai mult. Adaugăm cheltuielile cu medicamente şi îngrijire personală: tunsoare, coafură, cosmetică - cel puţin 90 de lei lunar peste sumele pe care le plăteai până acum.

Dacă în aprilie anul trecut cheltuielile totale ajungeau la 4.800 de lei, acum au sărit la 5.300 de lei pe lună. Asta înseamnă că o gospodărie are nevoie de 500 de lei în plus ca să își permită aceleași nivel de trai. La toate acestea se adaugă taxele și impozitele majorate la începutul anului. În aceste condiţii, oamenii îşi scurtează listele de cumpărături sau cumpăra doar mâncare la promoţii.

Chiriile au crescut cu 33% într-o lună

Un capitol care a stârnit multiple controverse este creșterea chiriilor cu 33 la sută într-o lună, un procent ne mai întâlnit. Statisticienii au venit şi cu o explicaţie: majorarea vine din dublarea chiriilor pentru locuinţele de stat, care erau la un nivel mult sub nivelul pieţei.

Dacă te întrebi când se mai temperează scumpirile...mai avem mult de aşteptat. Cele mai recente estimări ale Băncii Naţioanle spun că abia la sfârşitul anului viitor inflaţia va ajunge la 2,7%.

Lucia Cujbă

