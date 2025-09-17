Falimentul companiilor de asigurări ne-a costat până acum aproape 1 miliard de euro

Falimentul celor 13 companii de asigurări dispărute din piaţa românească în ultimii ani ne-a costat 4,7 miliarde de lei. Adică aproape un miliard de euro, bani din care s-ar fi putut construi 80 de kilometri de autostradă, spre exemplu, sau două spitale regionale cu tot cu dotări de ultimă generaţie ori câteva şcoli şi grădiniţe.

Costul eşecului acestor companii se regăseşte acum în preţul asigurărilor. Fondul de Garantare a Asiguraţilor, entitatea care a plătit despăgubirile în locul companiilor, a fost alimentat procentual din fiecare asigurare RCA cumpărată în ţara noastră.

Falimente cu răsunet

Campioane la pagubă, potrivit Fondului de Garantare a Asiguraţilor, sunt companiile City Insurance şi Euroins, care, împreună, au făcut până acum o gaură de peste 3.6 miliarde de lei.

În cazul City Insurance mai sunt de rezolvat aproape 20.000 de cereri dintre cele 266.000 înregistrate după declararea falimentului, însă în cazul companiei bulgare Euroins procesul s-ar putea încheia abia anul viitor. Până acum, au fost rezolvate abia două treimi din cele peste 234 de mii de solicitări. Asta în condiţiile în care falimentul companiei a fost cerut în martie 2023. Procesul a fost unul greoi, decizia fiind contestată de pe toate palierele de bulgari.

La sfârşitul lunii trecute, nouă oameni din fosta conducere a Euroins România au fost chemați în instanță pentru a răspunde personal pentru pierderile suferite de creditori.

Procesul a fost intentat de CITR, liderul judiciar desemnat de Tribunalul Bucureşti să gestioneze falimentul Euroins. România nu este singura ţară unde performanţele Euroins au lipsit, situaţii similare fiind verificate în acest moment în mai multe state europene. Poate de aceea, compania s-a despărţit de Todor Danailov, CEO ul aflat la conducere în momentul prăbuşirii sucursalei din ţara noastră.

