România este oficial în recesiune tehnică. Temerile multor români sunt confirmate de datele publicate de Statistică. Economia a scăzut două trimestre la rând. Pe fundalul cifrelor reci, realitatea e fierbinte - familii care abia fac faţă cheltuielilor de la o lună la alta, amână vacanţe şi renunţă la mici bucurii, din cauza presiunii uriaşe în buzunare. De la vârful statului, perspectiva e alta. Ministerul Finanțelor transmite că nu traversăm o criză, ci o corecție menită să așeze economia pe baze mai sănătoase, cu accent pe investiții, nu doar pe consum.

Recesiunea tehnică nu mai e un concept abstract din manuale. Se simte la raft, în facturi și în rate. Veniturile stagnează, prețurile cresc, iar banii ne scapă printre degete de la o lună la alta. Recesiunea tehnică înseamnă două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Exact asta s-a întâmplat: minus 0,1% în trimestrul 3 și minus 1,9% în trimestrul 4 din 2025. Taxele mai mari au pus presiune pe firme și pe consum, iar motoare importante ale economiei - industria auto, construcțiile și imobiliarele - au frânat puternic.

Coşul românilor este cu 10% mai gol, arată datele retailerilor

Coşul românilor este cu 10% mai gol, arată datele retailerilor. Când vine vorba despre produsele alimentare, cel mai adesea românii renunţă în această perioadă la dulciuri, la plăcerile nevinovate, asta pentru că au devenit şi mai costisitoare, odată cu majorarea TVA-ului de la 11% la 21%. Ce ne așteaptă într-o recesiune tehnică? "Pentru firme, mai puţin potenţial de creştere, care va pune frână pentru proiectele noi. Iar asta se va cascada în economie. Mai puţine creşteri salariale sau chiar deloc, lucru care mai apoi se va vedea în puterea de cumparare", a declarat Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA.

De asemenea, e posibil ca firmele să îngheţe angajările sau să facă restructurări. "Economia suferă, mediul privat suferă şi trebuie să luăm măsuri de stimulare. Antreprenorii sunt îngrijoraţi", a declarat Iulian Lolea, economist şef Concordia. Ministrul Finanțelor vede partea plină a paharului şi spune că, deși perioada e complicată, economia României este totuși pe plus per total: un avans de 0,6% în 2025. "N-ar trebui să dramatizăm cifrele legate de recesiune tehnică, nu suntem în situația unei crize economice generalizate. Nivelul investiţiilor în 2025, volumul exporturilor, situaţia de pe piata muncii – nu se întrevede un şomaj structural. Dar este un semnal, este un avertisment, pe care-l luăm foarte serios în calcul", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor spune că economia va crește și în 2026, cu cel puțin 1%

"Ne vindecam de niste boli. Aparent, în ultimii 5 ani, noi am simţit că a fost bine, dar, în spate, datoria publică a României, a crescut de două ori mai mult decât creşterea din 30 de ani precedenţi. Am avut o bunăstare aparentă, dar finanţată pe datorie, pentru creşteri de salarii și pensii", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator. Pentru a trece de acest hop, e nevoie ca Guvernul să sprijine antreprenorii şi să facă, într-un final reforma la stat şi în primării, spun specialiştii. "Daca şi trimestru întâi (n.red. din 2026) o să iasă şi el pe minus, atunci intrebarea va fi - e deja e o adevarată recesiune, nu doar tehnic şi din cifre? Guvernul trebuie să se ţină de cuvânt legat de acel pachet de măsuri de relansare economică. Să dea încredere mediului de afaceri", a declarat Alex Milcev, expert fiscal.

"Ar trebui din 2027 să vedem o uşoară creştere a PIB", a declarat Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA. Ministerul Finanţelor spune că economia va crește și în 2026, cu cel puțin 1%.

