Flanco își schimbă proprietarul după 15 ani. Cine cumpără compania și ce se întâmplă cu magazinele

Flanco a anunțat semnarea unui acord prin care urmează să fie preluat de Kotsovolos, companie care face parte din Grupul PPC. Achiziția, evaluată la 35 de milioane de euro, va contribui la extinderea Kotsovolos în Europa de Sud-Est, în special pe piața din România. Tranzacția ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, după obținerea aprobărilor din partea autorităților competente, inclusiv a Consiliului Concurenței, și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute în acord, potrivit News.ro.

"Flanco anunţă semnarea unui acord pentru preluarea integrală a companiei de către Kotsovolos (Next Gen Retail Services Single Member S.A.), parte a Grupului PPC, unul dintre principalele grupuri energetice din Europa de Sud-Est. Tranzacţia presupune achiziţia a 100% din acţiunile Flanco Retail S.A. de la acţionarii acesteia, Iulian Stanciu (98%) şi Dragoş Sîrbu, CEO al Flanco (2%) şi are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro. Prin aplicarea în România a modelului de succes implementat de Grupul PPC în Grecia, odată cu achiziţia Kotsovolos, această tranzacţie marchează intrarea Grupului pe o piaţă a produselor electrice şi electronice aflată în plină dezvoltare, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua cele mai mari reţele de magazine fizice din ţară", anunţă Flanco.

Ce se întâmplă cu cele 150 de magazine Flanco din România

Conform sursei citate, această etapă se înscrie în Planul Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerând extinderea internaţională şi transformarea Kotsovolos într-un jucător regional de referinţă, precum şi într-un furnizor integrat de dispozitive tech, soluţii pentru locuinţă şi servicii cu valoare adăugată în Europa de Sud-Est.

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"Obiectivul este dezvoltarea şi în România a unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice, care să simplifice viaţa de zi cu zi a clienţilor şi să sprijine activ tranziţia energetică în regiune. Kotsovolos va prelua a doua cea mai extinsă reţea de magazine din ţară, formată din 150 de magazine fizice, prezente în mai mult de 100 de oraşe din România, cu o suprafaţă totală de vânzare de aproape 60.000 mp, o infrastructură de servicii logistice (3PL) de peste 37.500 mp, o echipă de peste 1.200 de angajaţi şi un trafic anual de peste 14 milioane de vizitatori", se mai arată în comunicat.

Ce se va schimba pentru clienții Flanco după preluarea companiei

Pe o piaţă în care magazinele fizice continuă să joace un rol esenţial, generând aproximativ 70% din vânzări, prezenţa geografică extinsă a Flanco, cu o reţea care acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România, asigură acces direct la consumatori şi o relaţie apropiată cu aceştia, precizează reprezentanţii Flanco.

"În paralel, Flanco va continua să îşi dezvolte activitatea de bază în retailul de produse IT&C şi electrocasnice, în timp ce reţeaua de magazine şi infrastructura logistică vor deveni şi o platformă esenţială de livrare şi servicii „last-mile” pentru Grupul PPC, asigurând ultima etapă a distribuţiei, instalării şi intervenţiilor tehnice direct la domiciliul consumatorilor. În acest context, PPC România va colabora îndeaproape cu Flanco, replicând modelul de succes al iniţiativelor comune şi al sinergiilor dezvoltate între PPC şi Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, vor fi promovate, distribuite şi susţinute prin servicii tehnice soluţiile integrate pentru tranziţia verde oferite de PPC România, inclusiv sisteme fotovoltaice rezidenţiale, pompe de căldură, staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi aplicaţii inteligente de gestionare a energiei. Această extindere a Grupului creează oportunităţi de sinergii pe multiple niveluri, de la achiziţii comune şi optimizarea lanţului de aprovizionare până la dezvoltarea serviciilor digitale", informează Flanco.

"Acordul pentru achiziţia Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piaţă cu perspective uriaşe, cu un capital uman excepţional şi consumatori pasionaţi de tehnologie, aşa cum este România. Achiziţia Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuţia planului nostru de afaceri, care urmăreşte crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii şi soluţii energetice, menit să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri din Europa de SudEst şi să susţină activ tranziţia energetică în regiune. Flanco aduce Grupului o prezenţă îndelungată pe piaţa din România, un brand recunoscut şi, cel mai important, oameni cu expertiză şi cu o cunoaştere profundă a pieţei. În această moştenire investim şi, împreună cu echipa şi managementul companiei, vom construi viitorul", a declarat Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos.

Iulian Stanciu, acţionarul majoritar al Flanco în ultimii 15 ani, a afrimat: "Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât şi pentru piaţă, şi am reconstruit-o împreună cu Dragoş şi cu o echipă extraordinară. În toţi aceşti ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare reţea de retail de produse IT&C şi electrocasnice din România, cu 150 de magazine şi milioane de clienţi în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital şi un model integrat de retail, energie şi servicii pentru locuinţă, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia şi pe care îl aduce acum şi în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opţiune pentru companie, pentru angajaţii săi şi pentru clienţi".

Dragoş Sîrbu, CEO şi acţionar al Flanco, precizează că până la finalizarea tranzacţiei, Flanco îşi va desfăşura activitatea la fel ca până acum, cu aceeaşi echipă şi aceleaşi angajamente faţă de clienţi şi parteneri.

"Flanco este un brand românesc fondat în 1994, care, de 32 de ani, aduce tehnologia şi serviciile mai aproape de români, atât în oraşele mari, cât şi în cele mici. Cu peste 14 milioane de vizitatori anual, putem spune că, practic, întreaga Românie trece pragul unui magazin Flanco. Pentru colegii mei, mulţi dintre ei cu zeci de ani de experienţă în retail, pentru partenerii şi clienţii noştri, intrarea în Grupul PPC înseamnă acces la resursele şi experienţa unui grup regional, dar şi la oportunităţi de dezvoltare pe care o companie independentă nu le-ar putea valorifica singură. Flanco rămâne retailerul de produse IT&C şi electrocasnice pe care clienţii noştri îl cunosc. Soluţiile energetice oferite de PPC România vor completa oferta noastră, nu o vor înlocui. Până la finalizarea tranzacţiei, Flanco îşi va desfăşura activitatea la fel ca până acum, cu aceeaşi echipă şi aceleaşi angajamente faţă de clienţi şi parteneri", a afirmat el.

"Tranzacţia reprezintă un nou pas în strategia de investiţii anunţată de Iulian Stanciu în iunie 2026, pe care o derulează prin Inspire Asset Management, concentrându-se pe sectoare strategice precum tehnologie, energie, serviciile medicale, industrie şi entertainment", precizează comunicatul Flanco.

Când va fi finalizată preluarea Flanco de către Kotsovolos

Kotsovolos va finanţa achiziţia integral din fonduri proprii disponibile, fără a apela la împrumuturi. Finalizarea tranzacţiei este estimată până la sfârşitul anului 2026 şi este condiţionată de obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor de reglementare competente, inclusiv Consiliul Concurenţei, precum şi de îndeplinirea condiţiilor contractuale uzuale, convenite între părţi.

PwC M&A Consulting Services asigură consultanţa financiară, iar casa de avocatură Suciu Partners oferă asistenţă juridică pentru Kotsovolos în cadrul achiziţiei. Vânzătorii au beneficiat de consultanţă juridică din partea Filip & Company.