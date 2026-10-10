Avocado e ca roşia în farfurie, adică tot mai frecvent la fiecare masă. Românii îl mănâncă în cantităţi uriaşe. Importurile au crescut de şase ori în ultimul deceniu. Îl folosim în reţete internaţionale, l-am adaptat şi pentru ale noastre iar pentru bebeluşi e prima ciocolată.

La plasă sau la bucată, gata pentru consum sau verde. Găsim avocado în toate magazinele. Şi-am învăţat să-l folosim în zeci de combinaţii.

"În general în salate sau îl pisez, e foarte bogat în proteine şi în grăsimi sănătoase", a spus o consumatoare.

"Îl consum de câţiva ani de zile şi limita e să nu consum prea multe grăsimi. Altfel, l-aş consuma şi mai mult", a spus un consumator.

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"De la an la an creşte cererea. Anul acesta în primele 9 luni ale anului avem o creştere de 70% faţă de sezonul trecut. Mai mare decât creşterea celorlator categorii. Mai ales în perioadele mai reci ale anului", spus Michael Kaiser, CEO supermarket online.

Internetul e plin de reţete. Iar sunt gândite pentru cei mai mici dintre pofticioşi. Totuşi, pediatrii îl recomandă în alimentaţia bebeluşilor după vârsta de 8 luni.

"Având în vedere că nu este un fruct românesc de origine, deşi se cultivă şi la noi acum, este indicat să fie dus cât mai târziu, în ideea ca cei mici să fie deja obişnuiţi cu alimentele şi legumele care cresc la noi în ţară", a spus Oana Mocanu, pediatru.

Cumpărăm de 6 ori mai mult avocado acum decât în 2016, iar valoarea importurilor a explodat. De la 6 milioane de euro, la peste 49 de milioane de euro anual.

Mâncăm atât de mult avocado încât magazinele au început să aducă mai multe soiuri. De exemplu, un Jumbo costă aproximativ 35 de lei, are 700 de grame, vine din Brazilia, iar textura lui este mult mai cremoasă decât a unui avocado simplu.

"A devenit unul din fructele preferate şi cred că a trecut din sfera de fruct exotic într-un fruct destul de mult răspândit Vine din foarte multe zone geografice ale lumii - îl găsim atât în Europa, în ţări precum Spania, cât şi preponderent în America de Sud, America Centrală, chiar şi din Africa vine, în funcţie de perioada anului", a spus Emanuel, importator fructe exotice.

Cel mai întâlnit soi de avocado de pe rafturile magazinelor este Hass. O bucată se vinde în medie cu 8 lei.