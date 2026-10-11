A început sezonul merelor, iar în piețe tarabele sunt pline de soiuri românești. Unele ajung direct pe masă, în timp ce altele sunt pregătite pentru cămară, pentru lunile de iarnă. Merele pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite, dar pot fi și congelate sau conservate. Nu toate soiurile rezistă însă până la primăvară. Pentru a fi păstrare un timp mai îndelungat sunt recomandate anumite soiuri și sunt necesare câteva condiții și trucuri bine cunoscute de gospodine.

Gustul autentic de mere româneşti poate fi savurat şi în toiul iernii. Doamna Doina tocmai ce şi-a cules recolta din această toamnă. Doar pentru familia sa însă. Ce este pentru vânzare se va da rapid în săptămânile următoare.

"Iarna nu poţi să stai cu ele la piaţă că îngheaţă şi atunci rişti să le pierzi. Chiar ieri la piaţă au venit nişte doamne şi au luat mere şi au spus că le pun în hârite şi le pun pe balcon să le aibă la iarnă", spune Doina Herea, producător de mere.

Practica este una veche, învăţată de la bunici. Acum însă, tot mai puţini români aleg să pună mere la păstrat pentru la iarnă. "Când eram mai tânăr, acum se găsesc. Le înveleam în şerveţele şi în lădiţă şi la rece".

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Fructele se găsesc tot anul în supermarketuri

Totuşi, nu sunt autohtone. Foarte puţini producători români au desfacere în marile supermarketuri şi, în plus, sunt probleme şi cu spaţiile de depozitare. În pieţe, recolta de mere româneşti din această toamnă se vinde cu 4-6 lei pe kilogram.

Nu toate soiurile de mere pot fi păstrate proaspete, iar unele mai au şi defecte. Pentru a nu le arunca putem să le păstrăm în alte forme. Mai precis, putem să le curăţăm de coajă şi de ce este stricat, le trecem prin răzătoare şi ce obţinem stoarcem bine, bine e suc, le punem într-o pungă, apoi le punem la congelator şi facem plăcintă sau alte prăjituri pe timpul iernii.

Specialiştii recomandă să consumăm cel puţin un măr pe zi, inclusiv în perioada rece.

"Ele sunt foarte bogate în vitamine, sunt foarte bogate şi în fibre în acelaşi timp. Ajută sistemul imunitar pe perioada de iarnă preferabil e să le consumăm crude, pe cât posibil. Aşa că dacă avem posibilitaea să le păstrăm cât de cât din iarnă este excelent", a declarat Ionuţ Ignat, nutriţionist.

România are peste 50.000 de hectare de livezi de meri, iar producţia anuală este în jur de 500.000 de tone de mere, fiind în scădere în ultimii ani. Anul acesta, recolta este estimată la 430.000 de tone de mere. Şi la nivelul UE, producţia de mere este în scădere faţă de anul trecut, cu 15%.