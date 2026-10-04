Toamna vine cu recolte bogate, dar și cu o dilemă pentru cei care au livezi sau grădini pline de fructe: ce fac cu toate roadele? O soluție simplă ar fi să le transforme în suc natural. Duc la fabrică mere, pere sau struguri, pleacă acasă cu sucul stors chiar din recolta lor.

În familia Anastasiei, în fiecare toamnă, fructele din livadă ajung să fie transformate în suc. Este o tradiție dusă din generație în generație, iar acum a venit rândul ei să aducă recolta la presat.

În fiecare toamnă, fructele din livadă ajung să fie transformate în suc

"Măr cu struguri şi după măr cu sfeclă şi morcov. Şi luni o să mai vin pentru măr simplu şi dacă mai trebuie, nişte măr cu morcov şi sfeclă. E bun, e natural şi îmi convine mai tare decât să dau bani pe o sticlă de suc din magazin.", spune Anastasia.

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Fructele sunt mai întâi spălate, cântărite, sortate și atent pregătite, apoi ajung în presă.

"Aici or să vină tocate, după, presate la rece. De aici se preia automat şi se trece prin filtrul de 200 de microni şi merge direct în rezervoare. Din rezervoare îl tragem cu altă pompă, încălzim sucul până la 80 de grade, după care îl trecem printr-un vas tampon după care urmează procesul de ambalare.", spune Matei Donisă, administrator fabrică.

Tarifele încep de la 9, 5 lei şi ajung la 26 de lei

În această făbricuţă, sucul poate fi pus în ambalaje de 2, 3, 5 sau 10 litri. Tarifele încep de la 9, 5 lei şi ajung la 26 de lei.

Nu este singurul loc care poate transforma surplusul din gospodăriile oamenilor în vitamine pentru la iarnă. O altă fabricuţă încearcă să îşi atragă muşteri cu promoţii.

"La zece pungi obţinute, indiferent de gramaj, una este gratis. Pungile sunt, cele de trei litri, 10 lei, cele de cinci litri 15 lei / pungă. Cantitatea minimă de procesat este 60 de kilograme.", explică Bogdan Flutu, administrator fabrică.

Nutriționiștii ne sfătuiesc, totuşi, să nu ne bazăm doar pe sucuri pentru a ne lua aportul de vitamine.

"Să consumăm sucul cu moderaţie şi să nu uităm de fructele şi legumele întregi care ne oferă şi fibre alimentare. să verificăm ce conţine, dacă este 100% suc şi dacă are zahăr adăugat.", spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Românii beau, în medie, între 8 şi 14 litri de suc natural pe an. Cifrele din industrie ţin cont doar de sucurile cumpărate din magazine. Un litru de băutură naturală din comerţ costă, în medie, 10-15 lei.