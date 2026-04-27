Puține la stat, scumpe la privat și tot mai profitabile pentru investitori. Locurile de parcare din ansamblurile rezidențiale au devenit o afacere în marile orașe. Se cumpără, se închiriază și se revând la prețuri care, deseori, depășesc valoarea mașinii. În zonele nou construite, fiecare petic de teren contează, iar găsirea unui loc liber de parcare poate deveni misiune imposibilă.

"Ai cumpărat locul de parcare sau două locuri de parcare în loc de unul și tu folosești doar unul, îl închiriezi pe ăla cu 100 de euro și practic ai un randament mai mare și mai bun decât dacă ai da un apartament în chirie. 4 locuri de parcare - 400 de euro, garsoniera 400 de euro, 4 locuri de parcare 60-80.000 , fără întreținere, fără nimic, fără mobilă, o garsonieră 80-100.000, mai multă bătaie de cap", susţine un agent imobiliar.

Calculul e simplu. Investiția e sigură. Efortul - minim. În criza locurilor de parcare din marile orase, unii au văzut o afacere: cumpără mai multe locuri în ansamblurile rezidenţiale și le transformă în sursă de venit din chirii.

Florin simte costul pe propria piele. Pe lângă chiria apartamentului, plătește lunar și chirie pentru parcare.

"Locul de parcare a venit împreună cu chiria, era undeva la 50 de euro minim, e loc subteran. Afară e undeva la 30 de euro. Pentru mine a durat aproximativ 2 luni să caut o chirie cu un loc de parcare și bineînțeles alte criterii", a spus Florin.

Chiria pentru un loc de parcare privat începe de la 30 euro și poate depăși 150 euro pe lună.

"Eu stau cu iubita mea și avem două mașini. Ea are alt loc de parcare în vechiul complex în care am stat pentru că în noul complex nu și-a găsit loc de parcare", a mai spus Florin.

Pentru investitori, parcările au devenit un pariu sigur pe termen lung. Unde mai pui că, la revânzare, multe ajung să coste cât o garsonieră.

"Există o normă de locuri de parcare pentru construcțiile noi, undeva la 1,5 per apartament. De regulă, blocurile noi au locuri de parcare și se vând la pachet de la dezvoltator. Costul unei parcări supraterane în medie e undeva în jur de 10.000 de euro în Cluj-Napoca, poate să fie mai ieftin spre periferie, mai scumpă mai aproape de centru și dacă ne uităm la parcările subterane vorbim de prețuri cuprinse între 12.000 și 20.000 de euro", a precizat Sorin Sucala, agent imobiliar.

Recent, la Cluj-Napoca, un loc de parcare suprateran într-un cartier central, a fost scos la vânzare cu 26.500 euro.

"Eu cred că trebuie să fii tâmpit, mai bine o parchezi pe spațiul verde, amenda e mult mai mică", a spus un şofer.

"Exagerat, foarte exagerat. Nu știu cine ar fi tentat să ofere așa preț", a spus un alt şofer.

Ca și în cazul locuințelor, și locurile de parcare sunt mai ieftine dacă sunt cumpărate odată cu apartamentul, încă din faza de proiect sau construcție. Se poate economisi chiar și jumătate din preț, dar în prea puține cazuri costă sub 10.000 de euro.

Comparativ, primăriile închiriază locuri de parcare cu aproximativ 100 de lei pe an în Cluj-Napoca și între 400 și 800 de lei pe an în București, în funcție de zonă. Doar că aceste parcǎri de reşedințǎ sunt insuficiente. În Capitală, spre exemplu, estimările arată că există un singur loc de parcare la 4–5 mașini.

