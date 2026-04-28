Care sunt preţurile la carburanţi pe 28 aprilie. Au crescut cu până la 29 de bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 28 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm creşteri de preţuri cu până la 29 de bani pe litru, în special în ceea ce priveşte motorina standard sau motorina premium. Un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,22 şi 9,39 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,04 şi 10,21 lei.

De asemenea, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,7 şi 8,85 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,71 şi 9,55 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva la 4,3 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 28 aprilie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,15 lei şi litrul de motorină cu 8,98 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând, de asemenea, litrul de benzină cu 8,7 lei şi litrul de motorină cu 9,22 lei.

pret benzina pret motorina pret gpl pret carburanti
