Berea s-a scumpit atât de mult încât românii au mutat petrecerea acasă. Terasele şi restaurantele au unul dintre cele mai slabe sezoane de după pandemie. Diferenţele de preţ dictează trendul. O bere costă 5–6 lei în magazin, dar preţul poate ajunge până la 40 de lei în bar sau restaurant.

Românii îşi mută tot mai des ieşirea la bere din oraş în sufragerie. Terasele pierd teren, iar Horeca a coborât la doar 9% din piaţa berii, aproape de nivelul din pandemie, când paharele se ridicau mai mult virtual. Motivul e simplu: preţul. În supermarket, berea e de până la cinci ori mai ieftină decât în bar sau restaurant.

În 2024, de exemplu, preţul berii în oraş nu depăşea 25 de lei.

Tânăr: Acasă? 6 lei, 5 lei poate.

Reporter: Merită să facem mai degrabă o întâlnire cu prietenii acasă?

Tânăr: Clar e mai bine, mai econom.

"2025 se caracterizează pentru sectorul berii cu un minim în ceea ce priveşte consumul de bere în Horeca, în baruri, restaurante, terase, aşa cum îl numim noi. Asta pe un fond al pieţei în scădere de 4 puncte procentuale în general şi ajungând la un minim istoric de 14,4 milioane de hectolitri. Presiunea fiscală pe care fiecare dintre acestea a simţit-o anul trecut a făcut ca ieşirile în oraş sau cantitatea de bere consumată să fie mai mică decât în 2024, cu aproximativ 10%", a spus directorul general al asociaţiei "Berarii României", Constantin Bratu.

Turiştii străini, îndrăgostiţi de berea românească

Chiar şi aşa, berea rămâne băutura de socializare numărul unu. Iar turiştii străini o caută imediat ce ajung în România.

"În general, consumul de bere creşte foarte mult în zilele de joi şi duminică, pentru că vin foarte mulţi turişti. Englezii beau foarte multă bere. Asta întreabă primul lucru: ce bere avem? [...] Dacă sunt puşi pe băută, beau undeva la 7-8 până la 10 beri de persoană", a spus reprezentantul unui bar, Mircea Adrian.

Între timp, la raft, berea a devenit lider în coşul de cumpărături, cu o cotă de 5,7% în martie.

"Dacă ne uităm strict la componenţa coşului de cumpărături, vedem că cea mai mare valoare este cheltuită pe bere în categoria de băuturi. […] În Q1 este o contracţie, dar în aprilie, pentru că deja au fost nişte weekend-uri mai calde comparativ cu anul trecut, vedem o revenire şi atunci o stare mai bună, o creştere faţă de anul trecut", a spus reprezentantul unei platforme de monitorizare de retail, Mihai Lazăr.

Producţia rămâne în mare parte locală: 88 de fabrici de bere funcţionează în România, cele mai multe în Ilfov şi Timiş.

"95% din berea consumată în România este produsă în ţara noastră, cu materii prime din culturi româneşti în proporţie de 80%. Berea rămâne şi anul acesta între preferinţele românilor atunci când se întâlnesc cu prietenii", a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

În paralel, creşte şi consumul de bere fără alcool, care a ajuns deja la 7% din piaţă.

