O insulă de cinci hectare din Belgia se vinde la preț de garsonieră în Bucureşti

Cei care au visat să devină stăpânii propriei insule au acum o ocazie rară. „Île de Houx”, o insulă de aproape cinci hectare situată pe fluviul Meuse, în Belgia, a fost scoasă la vânzare cu un preț de pornire de 95.000 de euro. Proprietatea promite natură, liniște și cântecul păsărilor, însă vine cu o restricție importantă: pe insulă nu poate fi construită nicio locuință.

Cei care au visat dintotdeauna să devină stăpânii propriei insule au acum ocazia să facă pasul. O insulă situată pe un fluviu a fost scoasă la vânzare, iar prețul minim este de 95.000 de euro.

Oferta atrage clienţi prin natură, cântecul păsărilor și, în rest, liniște deplină. În plus, insula nu se află departe de Germania. Insula se numește „Île de Houx” și este situată pe fluviul Meuse, în apropiere de Dinant, în provincia Namur, la sud de Bruxelles, în Belgia, potrivit Bild. Din Aachen sau din regiunea Eifel se poate ajunge cu mașina în aproximativ o oră și jumătate.

Insula vine cu o restricție importantă

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Véronique Meyfroidt, agent imobiliar în cadrul agenției VM Immobilier, a declarat pentru BILD că au fost deja primite mai multe oferte care depășesc prețul de vânzare anunțat.

Paradisul verde de pe fluviu are însă și un inconvenient. Insula se află într-o zonă protejată Natura 2000, parte a rețelei europene de arii destinate conservării habitatelor și speciilor vulnerabile sau reprezentative.

Din acest motiv, pe insulă nu poate fi construită nicio casă, locuință de vacanță sau unitate hotelieră. De asemenea, este interzisă folosirea proprietății ca reședință sau închirierea ei în scop turistic.

Potrivit publicației regionale belgiene „L’Avenir”, cea mai mare parte a insulei, care are o suprafață totală de aproximativ 4,9 hectare, este vândută de o persoană fizică. Este vorba despre aproximativ patru hectare, în timp ce restul terenului aparține regiunii Valonia.

Chiar și în aceste condiții, interesul pentru proprietate este foarte mare. Agentul imobiliar a trimis deja aproximativ 100 de e-mailuri persoanelor interesate.

Ce poate fi construit pe insulă

Ce poate face, totuși, viitorul proprietar cu insula?

„O construcție ușoară, legată de natură, precum o cabană pentru pescari sau un punct pentru observarea păsărilor, ar putea fi autorizată cu acordul serviciului de urbanism”, a explicat agentul imobiliar pentru BILD.

Nu există niciun pod care să ducă pe insulă. În zonă se află însă o ecluză prevăzută cu un punct de trecere. Insula de pe fluviu este un adevărat refugiu al liniștii, potrivit pentru observarea animalelor și plantelor sau pentru cei care vor pur și simplu să evadeze din rutina zilnică.

La începutul lunii iunie, o altă proprietate neobișnuită a fost vândută pentru 60.000 de euro: insula Ostervilm din Marea Baltică, rămasă în paragină încă din perioada Republicii Democrate Germane.

Potrivit investitorului, ruinele din beton aflate acolo ar putea fi transformate într-o insulă destinată nunților.