5 moduri de a face bani în plus. O femeie din SUA cu 10 joburi dezvăluie sursele ei de venit

Lucy Zheng are un job full-time ca jurist senior într-o companie de tehnologie, dar salariul ei reprezintă doar una dintre sursele de venit ale familiei.

Mama a trei copii, care locuiește în San Francisco, spune că familia sa are în total 10 surse de venit. Printre acestea se numără salariul ei, afacerea soțului, proprietăți închiriate în alte state, tranzacționarea de opțiuni, veniturile din dividende și dobânzi, dar și cinci surse de venit legate de afacerea sa din social media, potrivit BusinessInsider.

Zheng a început să caute modalități de a câștiga bani în afara jobului principal la scurt timp după ce a terminat facultatea de Drept. La acea vreme, lucra la o firmă mică, unde salariul era redus, iar ea avea dificultăți în a-și plăti ratele pentru împrumuturile de studii și celelalte facturi.

"Am încercat să încep cu activități suplimentare care necesitau investiții foarte mici și erau ușor de pus în practică", a spus Zheng.

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Prima astfel de activitate a fost un blog de modă, pe care l-a lansat în 2012. În afară de un aparat foto, costurile de început au fost minime.

După ce a început să strângă urmăritori, Zheng a contactat branduri și agenții pentru colaborări și a început să afișeze reclame pe site. Își amintește și acum primul contract important: TJ Maxx i-a plătit 500 de dolari pentru a merge la cumpărături într-unul dintre magazinele sale și pentru a scrie un articol despre tendințele vestimentare ale sezonului.

"Mi-am zis: nu-mi vine să cred că primesc 500 de dolari doar ca să scriu un articol pe blog", a povestit ea.

Blogul a dus-o apoi către YouTube, unde a învățat o altă lecție importantă despre veniturile online: un videoclip poate continua să genereze bani din reclame mult timp după ce a fost publicat. Zheng spune că încă mai câștigă bani din videoclipuri postate cu ani în urmă.

Cea mai profitabilă sursă de venit, crearea de conținut

Din 2012, Zheng și soțul ei au încercat mai multe tipuri de afaceri, de la o companie care închiria castele gonflabile până la o afacere cu panouri pentru sectorul imobiliar.

Nu toate au avut succes. Printre proiectele care nu au funcționat s-au numărat o afacere cu pălării din piele pentru bărbați și una cu sacoșe fabricate din plastic reciclat.

Una dintre afacerile mai profitabile ale lui Zheng a fost un magazin cu agende și produse de organizare, care vindea atât materiale digitale, cât și accesorii fizice. Potrivit acesteia, afacerea a generat venituri de ordinul sutelor de mii de dolari, însă a închis-o în 2025 pentru că devenise prea greu de administrat.

Scopul ei era să câștige mai mulți bani, dar să consume mai puțin timp

La jumătatea anului 2025, Zheng a decis să se concentreze mai mult pe crearea de conținut. Mai încercase înainte să dezvolte un cont axat pe domeniul imobiliar, însă proiectul nu avansase prea mult pentru că, în același timp, conducea magazinul de agende, avea un job full-time și creștea trei copii.

De această dată, a ales un subiect mai general: banii.

Timp de trei sau patru luni, Zheng a postat în fiecare zi. Astfel, a început să câștige tot mai multă vizibilitate pe platforme precum Instagram, unde are în prezent peste 200.000 de urmăritori.

Acum creează conținut despre dezvoltarea mai multor surse de venit, investiții, imobiliare și independență financiară.

"Banii și libertatea financiară îmi ocupaseră practic întreaga viață în ultimii trei ani", a spus Zheng. "Despre bani vreau să vorbesc. Este un subiect despre care aș putea vorbi în fiecare zi fără să rămân vreodată fără idei".

Ea spune că afacerea sa bazată pe conținut generează acum suficienți bani cât să îi înlocuiască salariul din domeniul juridic, deși nu intenționează să renunțe la job.

Zheng spune că petrece aproximativ 20 de ore pe săptămână ocupându-se de conținut, de obicei în pauzele de prânz și seara, după ce copiii merg la culcare.

Afacerea sa din social media are cinci surse principale de venit