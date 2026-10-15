Germania oferă salarii atractive pentru o specializare dificilă, dar nu cere experienţă profesională obligatorie pentru acest job putând să aplice chiar şi studenţii.

Germania oferă salarii de peste 4.000 de euro românilor care ştiu această meserie. Experienţa nu e obligatorie - Shutterstock

Potrivit Newsweek, asistenţii medicali generalişti din România pot aplica pentru job-uri în Germania, salariul oferit fiind de 4.075 de euro brut pe lună, ceea ce ar însemna peste 21.000 de lei. Nemţii oferă şi al 13-lea salariu, deci venitul va mai creşte. De asemenea, printre beneficii mai sunt menţionate cazarea, echivalarea şi recunoaşterea calificării din România, precum şi cursuri gratuite pentru învăţarea limbii germane.

Comparativ cu România, oferta din Germania este net superioară din punct de vedere financiar

Cel mai important aspect e că nemţii nu cer experienţă profesională. Bineînţeles, dacă persoanel care aplică pentru aceste posturi au o experienţă importantă în acest domeniu este cu atât mai bine, dar Germania acceptă şi tineri care abia au obţinut specializarea de asistent medical generalist sau chiar elevi sau studenţi care studiază această specializare.

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Comparativ cu România, oferta din Germania este net superioară din punct de vedere financiar. Un asistent medical generalist câştigă în ţara noastră 6.405 lei brut pe lună, potrivit unui studiu recent. Germania se confruntă cu o lipsă acută de personal în sistemul medical. Conform datelor Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Germania, unul din cinci angajaţi în sectorul medical are cetăţenie străină.