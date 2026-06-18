Guvernul a aprobat un program de relansare a producţiei locale de peste 5 miliarde de lei. Ce presupune

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță joi lansarea primului program major de relansare a producției locale, cu un buget de peste 5,3 miliarde de lei. Măsura prevede granturi directe sau credite fiscale pentru investiții în fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

Guvernul aprobă un program de relansare a producţiei locale de peste 5 miliarde de lei. Ce presupune - Sursa: Facebook/ Alexandru Nazare

"Am adoptat primul program major de relansare a producţiei locale: 5,313 mld. lei pentru mari investiţii în producţia din România. Primul instrument de finanţare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanţelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în şedinţa de Guvern de azi", anunţă, joi, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, "este un pas major pentru susţinerea şi dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie în România".

Programul înseamnă:

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o susţinere financiară importantă pentru investiţii de minimum 50 milioane lei

sprijin pentru fabrici, linii de producţie, echipamente tehnologice şi active necorporale noi

grant direct sau credit fiscal, în funcţie de nevoile companiei

finanţare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local

proiecte evaluate după impactul economic: producţie internă, lanţuri valorice locale, automatizare şi locuri de muncă

"România are nevoie să producă mai mult aici, în ţară. Avem nevoie de investiţii care creează valoare adăugată, locuri de muncă şi capacitate industrială. Avem nevoie de capital pus la lucru în economia reală. Şi avem nevoie de instrumente concrete, nu doar de obiective declarate", a mai transmis Nazare.

Ministrul interimar explică faptul că programul oferă, totodată, predictibilitate investitorilor: acordurile de finanţare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plăţile vor fi făcute între 2027 şi 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare şi anunţate cu cel puţin 30 de zile înainte.

"Acest instrument a fost construit de Ministerul Finanţelor pentru companiile care vor să dezvolte producţie în România şi pentru sectoarele în care putem reduce dependenţa de importuri pe termen lung. Este o direcţie necesară pentru o economie mai solidă: mai multă producţie locală, mai multe investiţii productive, mai multă valoare adăugată în România", a mai adăugat Nazare.

Potrivit acestuia, consolidarea fiscală trebuie dublată de investiţii solide: "Nu putem avea o economie mai competitivă fără capacităţi moderne de producţie, fără tehnologie şi fără companii care cresc în ţară. România trebuie să treacă mai hotărât de la consum la producţie".