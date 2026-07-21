Hackerii au atacat Direcţia Fiscală din Braşov, iar funcţionarii au scris chitanţele de mână

După atacul cibernetic de la Cadastru, care a blocat tranzacţiile imobiliare, hackerii şi-au fixat o nouă ţintă. Site-ul Direcției Fiscale din Braşov a fost indisponibil după ce serverul a fost deconectat temporar, aşa că serviciile online nu au fost disponibile contribuabililor, iar funcţionarii s-au întors la chitanţele scrise de mână.

Alerta a fost declanșată după ce a fost depisat un atac cu malware la adresa acestui site. Ca măsură preventivă, evident, site-ul a fost izolat temporar. Potrivit reprezentanților direcției fiscale din Brașov, nu au fost afectate baze de date sau informații cu caracter personal. Nu au fost afectate, de asemenea, tranzacții sau datele conținute în aceste operațiuni.

23 de ore și 30 de minute a durat perioada în care a fost indisponibil site-ul direcției fiscale din Brașov. Serverul a fost repornit în momentul în care toată investigația s-a încheiat și specialiștii au stabilit că nu există niciun pericol pentru restabilirea acestei prezențe online. Trebuie spus, însă, faptul că nu au fost afectate tranzacții sau alte date sensibile din posesia direcției fiscale Brașov.