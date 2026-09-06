Peste 1.200 de chitare au răsunat, în acest weekend, într-un show în care vârsta nu a mai contat, iar muzica i-a unit pe toţi. De la copii de doar 4 ani şi până la chitariști cu zeci de ani de experiență, artiştii de ocazie au transformat Muzeul ASTRA într-o uriaşă scenă în aer liber.

Timp de câteva ore, pajiștile muzeului în aer liber au răsunat de acorduri de chitară. Copii de doar câțiva ani, adolescenți și adulți au format o singură trupă uriașă. Au cântat simultan imnuri rock și folk celebre, acompaniați, de pe scenă, de nume mari ale muzicii românești, precum Trooper, Bosquito, Vița de Vie sau Phoenix.

"E superbă, noi venim al doilea an consecutiv, anul trecut am venit cu 17 copii, anul ăsta 30. Cred că va deveni o tradiție să venim pentru că este superb. Ne dorim foarte mult ca această comunitate frumoasă să treacă Prutul și să vină la noi", a spus coordonatoarea unui grup din Republica Moldova.

"Suntem un grup de 40 de copii, venim de cinci ani de zile la Sibiu pentru a ne încărca cu o energie extraordinară. Abia așteptăm să ne vedem cu artiștii, abia așteptăm să ne vedem cu toată țara", a precizat Sandu Şuierică, coordonatorul unu grup din Galați.

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"Am lucrat cu ei doi ani și am zis că merită să vină la acest festival minunat și numai să participăm pentru că este foarte educativ și foarte frumos aici", a spus o altă coordonatoare.

"Eu mă pregătesc de acest eveniment de aproximativ aproape un an. Simt un sentiment așa de libertate, adică, eu prin muzică îmi exprim sentimentele, practic", a mărturisit o chitaristă.

Mulți dintre cei care au ajuns la Sibiu s-au bucurat să-și revadă amici vechi și să lege prietenii noi.

"Pentru mine acest eveniment înseamnă multe emoții și întâlniri cu oameni noi. E un sentiment nemaicunoscut până acum, dar e foarte interesant", a spus o chitaristă.

"În fiecare an sunt tot mai mulți copii care doresc să se înscrie la cercul de chitară. Este un context și pentru socializare, pentru relaxare", a declarat Crina Maria Gheorghe, instructor chitară.

Festivalul "Pune mâna pe chitară" a ajuns deja la cea de-a douăsprezecea ediție. Își va închide porțile diseară, dar îi așteaptă înapoi pe iubitorii chitarei și la anul, în primul weekend din septembrie.