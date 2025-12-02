Legumicultorii trebuie să îşi refacă socotelile pentru anul viitor. În minus din păcate. Noul cod Fiscal le aduce şi lor impozite pe sere, o categorie de construcţii care era scutită de taxe până acum. Guvernul spune că poverile nu vor fi mari, se vor stabili impozite în funcţie de fiecare construcţie în parte, de zona unde se află, dar cert e că... se ia, nu se dă. Pe ultima sută de metri s-ar putea totuşi să nu se aplice această măsură pentru că social democraţii spun că nu sunt de acord cu ea şi că se opun impozitării serelor şi solariilor.

Guvernul a pus ochii pe fermieri. Aceştia sunt vizaţi direct de modificările aduse Codului Fiscal, care prevăd impozite noi pentru construcţiile agricole.

Noul impozit va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 şi va avea o cotă redusă aproape la jumate, faţă de cea aplicată clădirilor economice. În plus, suma va depinde şi de localitate, de zonă şi de suprafaţa construcţiei.

Vizate sunt solariile, răsadniţele şi serele, dar şi silozurile şi depozitele de cereale, care până acum erau scutite de taxe.

"Nu sunt de acord cu aşa ceva, sub nicio formă. Odată ce noi plătim impozit, eu plătesc impozit la pământ la grădini şi nu mai spun de investiţii, câte miliarde am plătit să fac aceste sere. O să fie vai de noi", spune Titel Vasile, legumicultor.

"E ca şi cum ai mai bate un cui în plus în coşciugul agriculturii româneşti la ora actuală. Au fost creşteri de TVA, de accize la motorină, de imputuri, de energie electrică. Încă o taxă, nu ştiu unde vom ajunge. Ne îndreptăm spre dezastru", spune Leonard Cicic, fermier.

Cornel Stroescu, fermier: E strigător la cer!

Reporter: Cum aţi cataloga această măsură?

Cornel Stroescu, fermier: Criminală pentru ţara asta. Nu poţi doar să aplici taxe şi impozite, fără să ajuţi oamenii să se dezvolte, să producă.

"Va fi foarte rău prin faptul că ele şi aşa sunt scumpe toate şi mai vine şi impozitul ăsta peste noi, aproape se dublează cheltuielile", spune Ioan Muntean, legumicultor.

"Dacă pune impozite mari, nu le mai ţinem. Pentru ce să le ţinem?", spune Cornel Branc, legumicultor.

Evident, banii pe care îi vor plăti în plus producătorii se va reflecta în preţul final al produselor care ajung la noi, cumpărătorii.

"Pe noi ne va va afecta în mod direct. Vedeţi că deja inflaţia a crescut şi este peste 10, dacă agricultura nu este subvenţionată şi ajutată atunci preţurile vor exploda".

"O să fie preţuri mai mari la produsele noastre. Şi aşa sunt exagerate, ei nu au ce să facă decât să mărească preţul, dacă le pune impozit aşa de mare", spun fermierii.

Guvernul spune că măsura urmăreşte ca toate clădirile să fie tratate similar din punct de vedere fiscal şi, în plus, va ajuta la creşterea veniturilor bugetare locale.

În replică, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat în acest weekend că se opune categoric unei asemenea taxe. El este de părere că iniţiativa s-a "strecurată pe furiş în lege", în afara deciziei politice agreate de Coaliție şi a anunţat va solicita revenirea la forma anterioară, astfel încât solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit. Potrivit ultimelor date, în România se cultivă legume în sere şi solarii pe 4.600 de hectare.

