Noi taxe pentru fermieri. Noul Cod Fiscal prevede ca aceştia să plătească impozit şi pentru sere, solarii sau silozuri - până acum construcţii neimpozabile.

de Diana Severin

la 23.11.2025 , 14:14

Noile reglementări includ mai multe tipuri de construcţii agricole. Solariile, răsadniţele şi serele nu vor mai fi scutite de impozit aşa cum erau până acum. Vorbim aici şi despre silozuri sau depozite de cereale. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 şi va avea o cotă redusă de aproximativ jumătate din acea aplicată clădirilor obişnuite.

Cuantumul taxei va depinde şi de zonă şi de suprafaţa construcţiei. Guvernul a argumentat că măsură urmăreşte ca toate clădirile să fie tratate similar din punct de vedere fiscal. Pentru agricultori, această măsură va însemna un cost suplimentar anual care va trebui să fie inclus în preţul final al produselor. În consecinţă, este posibil să vedem scumpiri la alimente de anul viitor.

