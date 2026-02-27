Într-o duminică recentă, o piață din Buenos Aires s-a transformat într-o sălbăticie improvizată pentru un grup neobișnuit de adolescenți.

Sofía, purtând o mască de beagle realistă, a alergat pe iarbă în patru labe. În apropiere, Aguara, în vârstă de 15 ani, a sărit prin aer, depășind un traseu cu obstacole, imitând mișcările precise ale unui câine de rasă belgiană. Alții, îmbrăcați în pisici și vulpi, s-au cocoțat în ramurile copacilor, păstrând distanța față de privitorii curioși, relatează AP.

A fost cea mai recentă adunare de "therieni", persoane care spun că se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale non-umane.

Tendința a acaparat rețelele de socializare argentiniene în ultimele luni, câștigând teren pe platforme precum TikTok, unde hashtagul #therian a depășit 2 milioane de postări, Argentina conducând toate celelalte țări din America Latină în ceea ce privește implicarea.

Creșterea a atras atenția influencerilor și a instituțiilor media deopotrivă, stârnind reacții care variază de la râsete și nedumerire până la furie deschisă.

Și pe măsură ce mișcarea câștigă teren, psihologii intervin pentru a analiza fenomenul și locul său în discursul public.

Aguara, care susține că se identifică drept un Malinois belgian și își consideră vârsta ca echivalentul a doi ani și două luni în anii câinilor, spune că este ca orice alt adolescent.

"Mă trezesc ca o persoană normală și îmi trăiesc viața ca o persoană normală", a spus ea. "Pur și simplu am momente când îmi place să fiu câine."

În calitate de lider al ceea ce își numește "haita", Aguara - numele cu care se identifică - se mândrește cu peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și coordonează întâlniri regulate în capitala Argentinei.

Débora Pedace, psiholog și directoare a Centrului Terapeutic Integral din Buenos Aires, a recunoscut că fenomenul generează un amestec complex de confuzie, râs și chiar furie.

"Din punct de vedere psihologic, aceasta este o identificare simbolică cu un animal", a spus Pedace. "Devine patologic sau alarmant doar atunci când se transformă într-o credință profund înrădăcinată și persoana își asumă pe deplin rolul unui animal, ceea ce poate duce la autovătămare sau la rănirea altora."

