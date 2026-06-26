Românii cu locuințe mai scumpe scapă, deocamdată, de impozitarea acestora la valoarea de piață. Reforma s-a blocat pentru că statul nu a reușit să adune toate datele necesare de la cadastru, notari și autoritățile locale. Impozitele se vor calcula în continuare după regulile actuale, intrate în vigoare la 1 ianuarie anul acesta, când dările la stat s-au dublat.

Impozitul pe locuinţe urma să fie recalculat de la 1 ianuarie anul viitor în funcţie de suma plătită pentru achiziţionarea proprietăţii. Datele despre 9.000.000 de case şi apartamente urmau să fie înregistrate într-o platformă naţională, care nu poate fi, însă, gata la timp.

Un apartament de 55 de metri pătrați are acum un impozit de aproximativ 400 de lei pe an. Dacă ar fi calculat după valoarea de piață, la o locuință de 100.000 de euro impozitul ar fi cam 500 de lei. La 200.000 de euro, însă, ar urca spre 1.000 de lei.

Proprietarii din marile oraşe ar fi fost cei mai afectaţi

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Dacă impozitul ar fi fost calculat după valoarea de piaţă, proprietarii din oraşe cu preţuri mari la locuinţe, precum Bucureşti, Cluj-Napoca sau Constanţa ar fi plătit mai mult. În schimb, cota ar fi putut fi mai mică în localităţile unde casele sunt ieftine.

"În principiu, vor fi proprietăţi care, dacă se va ajunge la impozitarea la preţ de piaţă, ar putea să aibă impozitul puţin crescut", spune Iulian Ilie, director DITG.

O recalculare ne aşteaptă pe toţi chiar dacă statul a renunţat, deocamdată, la stabilirea impozitelor în funcţie de valoarea de piaţă. Sumele ar putea fi majorate cu rata inflaţiei.

"Asupra acestei măsuri va trebui să se lucreze în perioada următoare. Primăriile să poată face acest lucru, dar să nu fie obligate, uitându-se la contribuabilii din jurul lor şi la puterea lor de cumpărare", spune Adrian Vascu, președintele Asociației Evaluatorilor.

Oamenii se tem de noi scumpiri

"Este destul de greu şi va fi din ce în ce mai greu. Dacă am ajuns să le plătim în rate...e mult, este foarte mult". "E cumva exagerat..În comparaţie cu veniturile pe care le avem", spun oamenii.

Statul a încasat aproape 12 miliarde de lei din impozite pe proprietate anul trecut.