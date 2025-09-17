Antena Meniu Search
Incident șocant pe o plajă din Grecia. O fetiță de 5 ani a fost atacată de un lup în Halkidiki

Un lup a bagat spaima în locuitorii dintr-o zonă din Halkidiki. Animalul sălbatic a fost zărit în mai multe locuri, inclusiv pe plajă, unde a rănit un copil de 5 ani.

O turistă din Serbia a raportat că fetița ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki. 

Fetița se juca pe plajă în momentul în care a apărut lupul și a atacat-o, provocându-i zgârieturi și la nivelul abdomenului și piciorului. Copila a primit îngrijiri la un centru sanitar local și apoi a fost transferată la spital. A fost externată între timp, starea ei de sănătate fiind una bună.

Viceprimarul spune că este pentru prima dată când se înregistrează un atac de lup asupra unui om în Grecia

Autoritățile fac eforturi intense pentru prinderea animalului. Au instalat camere de supraveghere în zona Neos Marmaras pentru a identifica lupul și a-i monitoriza comportamentul, în încercarea de a preveni alte atacuri.

