Indicele Ipotecare.ro: Raportul rată / salariu s-a menținut pe parcursul anului 2026

Accesibilitatea creditelor ipotecare a rămas stabilă pe parcursul acestui an, raportul rată / salariu înregistrând o valoare similară cu cea de la începutul lui 2026 potrivit indicelui Ipotecare.ro, pentru începutul anului viitor fiind estimată aceeași valoare.

Menținerea accesibilității ipotecare pe parcursul lui 2026 a fost posibilă într-un context în care dobânzile creditelor s-au redus ușor pe parcursul anului, creșterea prețurilor locuințelor s-a temperat și salariul mediu net s-a majorat cu 5,5% anual

Un nivel similar al indicelui a fost înregistrat în 2020, chiar înainte de declanșarea pandemiei Covid-19, în timp ce în 2023 s-a înregistrat un nivel al ratelor ipotecare mult mai ridicat față de cel actual

Raportat la salariul mediu net înregistrat în București, rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Capitală deține un procent de 43%

Dobânda medie a unui credit ipotecar acordat la nivel național în prezent este de circa 5,50%, potrivit calculelor Ipotecare.ro. Valoarea estimată a IRCC în T1 2027 este de 5.58%

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar contractat pe o durată de 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere (50 de metri pătrați utili) în București deținea în luna iulie (ultima lună cu date statistice publice) o pondere de 55% din salariul mediu net din România, comparativ cu 54% la începutul anului, potrivit indicelui Ipotecare.ro de accesibilitate a contractării unei finanțări ipotecare. Estimările brokerului de credite exclusiv online arată că următoarele luni nu vor aduce modificări ale raportului rată/salariu, 2027 urmând să debuteze cu aceeași valoare a indicelui.

Menținerea accesibilității ipotecare pe parcursul acestui an s-a produs într-un context în care dobânda medie a unui credit de profil acordat în prezent în România este de 5,50%, în ușoară scădere față de dobânda medie de 5,55% înregistrată la începutul anului.

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Concomitent, creșterea prețurilor locuințelor a încetinit în acest an, în calcularea indicelui Ipotecare.ro fiind avută în vedere o valoare de 117.500 de euro pentru un apartament cu două camere situat în București, cu 4,2% mai mare față de cea de la începutul lui 2026. În același timp, salariul mediu net înregistrat la nivel național în luna iulie a fost cu 5,5% mai mare față de cel din iulie 2025.

”Accesibilitatea ipotecară a rămas la un nivel bun pe parcursul lui 2026, mai ales dacă avem în vedere faptul că salariile înregistrate în marile orașe din România sunt mai mari comparativ cu media națională, ceea ce face ca ratele medii să dețină ponderi mai reduse în veniturile debitorilor. Dobânzile s-au menținut și ele la un nivel atractiv, cu numeroase oferte de dobânzi fixe situate sub pragul de 5% pe an, în timp ce prețurile și-au încetinit majorarea iar vânzătorii au ajuns să arate o flexibilitate mult mai mare în negocieri, elemente care au contribuit la menținerea unui climat bun pentru cumpărătorii de locuințe prin credit”, a explicat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Având în vedere salariul mediu înregistrat în București, care în luna iulie a avut o valoare de 1.406 euro conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Capitală deține o pondere de 43% din salariu.

Calculele companiei mai arată că dobânda medie ipotecară estimată pentru începutul anului viitor se va menține la același nivel de 5,50%, ceea ce va face ca raportul rată / salariu mediu național să rămână la o valoare similară de 55%. În același timp, IRCC estimat pentru primul trimestru din 2027 are o valoare de 5,58% potrivit valorilor zilnice publicate până în prezent.

Ultima dată când raportul rată / salariu a înregistrat o valoare similară cu cea actuală a fost la începutul lui 2020, chiar înainte de declanșarea pandemiei Covid-19. Valoarea medie a unui apartament nou cu două camere amplasat în București era atunci de 69.500 de euro, cu 41% mai mică față de momentul actual, în timp ce dobânda medie ipotecară se situa la un nivel de 5,22%; concomitent, salariul mediu la nivel național avea o valoare de 668 de euro.

Accesibilitatea contractării unui credit ipotecar este astăzi și de peste patru ori mai bună comparativ cu începutul lui 2008, când rata medie a unui credit necesar pentru cumpărarea unei locuințe cu două camere în București era de aproximativ 2,3 ori mai mare comparativ cu salariul mediu net la nivel național.