Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indicele ROBOR la 3 luni, 10 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 10 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 13:19
Indicele ROBOR la 3 luni, 10 februarie 2026 Indicele ROBOR la 3 luni, 10 februarie 2026 - Profimedia

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,84, cotă în scădere cu 0,17% faţă de cota prezentată luni, 9 februarie 2026.

Vă reamintim că, conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice robor 10 februarie 2026 cota indice robor 10 februarie 2026
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare
Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi produse resigilate?
Observator » Ştiri economice » Indicele ROBOR la 3 luni, 10 februarie 2026