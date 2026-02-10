Vremea de mâine 11 februarie. Se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi de 13 grade

Vremea se mai încãlzeşte, iar temperaturile se vor situa peste mediile climatologice. Sunt aşteptate ploi în unele zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 13 grade, iar cele minime între -5 şi 6 grade.

La noapte, cerul va avea înnorãri în general persistente în sud-vestul, sudul şi centrul ţãrii şi va fi temporar noros în rest. Vor fi precipitaţii predominant sub formã de ninsoare în Oltenia, unde pe alocuri se va depune strat de zãpadã, în general de 2...4 cm, pe arii restrânse în Muntenia şi Moldova, iar pe spaţii mici în Banat, Crişana şi posibil în Maramureş vor fi precipitaţii predominant sub formã de ploaie. Izolat va fi gheţuş sau depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu intensificãri în sud-vest şi est, cu viteze în general de 45...50 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 şi 3 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţã.

Vremea de mâine 11 februarie în ţară

Vremea se va încãlzi, astfel încât valorile termice se vor situa, în marea lor majoritate, peste mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi temporar precipitaţii slabe, predominant sub formã de ploaie în Maramureş, local în Crişana, pe arii mai restrânse în Banat şi Oltenia, dar şi în nordul Moldovei, unde vor favoriza depuneri de polei, şi doar izolat în rest. La munte vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri pe crestele montane şi în Banat, iar în prima parte a intervalului şi în Moldova şi Dobrogea, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 13 grade, iar cele minime între -5 şi 6 grade. Cu precãdere dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 11 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult noros şi vor fi condiţii ca trecãtor sã ningã slab. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de -2...0 grade.

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru aceastã datã. Cerul va avea temporar înnorãri, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximã va fi de 6...7 grade, iar cea minimã de -2...0 grade. Spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de formare a ceţii. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zileu fiind de 7 grade.

Vremea de mâine 11 februarie la munte

Cerul va avea înnorãri şi temporar, pe spaţii mici în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali, vor fi precipitaţii slabe, mixte. Izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe creste. Valorile termice, în special cele diurne, vor marca o creştere faţã de intervalul precedent.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰