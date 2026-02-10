"Să importăm femei tinere din Vietnam". Propunerea care a stârnit revoltă într-o ţară în criză demografică

"Să importăm femei tinere din Vietnam sau Sri Lanka", este propunerea controversată a unui oficial sud-coreean pentru a rezolva problema natalităţii în statul est-asiatic, scrie BBC .

Un oficial sud-coreean care a sugerat că țara sa ar trebui să "importe tinere din Vietnam sau Sri Lanka" pentru a stimula rata natalității a fost exclus din partidul său. Kim Hee-soo, șeful districtului Jindo din sudul Coreei de Sud, a declarat în cadrul unei adunări publice, săptămâna trecută, că aceste femei ar putea fi aduse pentru a se mărita cu "bărbați tineri din zonele rurale".

Propunerea vine în contextul în care Coreea de Sud se confruntă cu una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume, situație care ar putea duce la înjumătățirea populației de aproximativ 50 de milioane de locuitori în următorii 60 de ani.

Declarația lui Kim a provocat un val de reacții dure cu ecouri până în statele cu pricina, dar a dus şi la excluderea sa din Partidul Democrat aflat la guvernare. Ulterior, oficialul şi-a cerut scuze public, însă gestul său nu a avut succes. Politicianul a explicat faptul că intenția sa a fost de a atrage atenția asupra problemelor de populație din zonele rurale, recunoscând însă că limbajul folosit a fost nepotrivit, potrivit presei locale.

Ambasada Vietnamului la Seul a condamnat comentariile, afirmând într-o postare pe Facebook că acestea "nu țin doar de modul de exprimare, ci reflectă valori și atitudini față de femeile migrante și grupurile minoritare".Autoritățile din Sri Lanka nu au transmis nicio reacţie până în prezent.

Consiliul Suprem al Partidului Democrat a votat în unanimitate excluderea lui Kim, a declarat un purtător de cuvânt al formaţiunii politice. Între timp, activiști pentru drepturile femeilor și ale migranților au anunțat că intenționează să organizeze un protest, ca reacție la declarațiile oficialului.

