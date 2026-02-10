Primăriile au avut azi lacătul pe uşă în peste jumătate dintre localităţile din toată ţara. Timp de 2 ore angajaţii au intrat în grevă de avertisment, nemulţumiţi de reforma administraţiei publice propusă de Guvern. Tot azi edilii din mai multe comune s-au întâlnit cu Ilie Bolojan la Parlament.

Ei susțin protestul angajaților și spun că tensiunile şi nevoile din administrație au ajuns la un nivel critic. Pe hol însă unul dintre primarii dintr-o localitate din Maramureş nu s-a putut abţine să se laude cu o colecţie impresionantă de ceasuri de lux.

Reporter: Cât este cel mai scump ceas pe care îl aveţi dumneavoastră? 20-30.000 de euro?

Ioan Stegeran: Cam aşa!

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Ce marcă este?

Ioan Stegeran: Mai multe mărci.

Reporter: Sunteţi colecţionar de ceasuri? Rolex? Vacheron Constantin?

Ioan Stegeran: Da, Da.

Reporter: Se vorbea că premierul avea un Patek Philippe.

Ioan Stegeran: Da, Da.

Reporter: Aveţi un astfel de ceas dumneavoastră?

Ioan Stegeran: N-am un Patek Philippe.

Reporter: Ce remunerație aveți dumneavoastră? Care-i salariul dumneavoastră?

Ioan Stegeran: 8.900 lei

Reporter: Şi cu toate acestea, spuneţi că sunteţi pasionat şi de ceasuri de lux care ar costa câteva zeci de mii de euro. Cum aţi reuşit să le achiziţionaţi?

Ioan Stegeran: Cum? În fiecare an am dividende 1 milion. E simplu. Eu am firmă de familie şi îmi iau dividende un milion de lei.

Reporter: Premierul Ilie Bolojan spune că are un ceas de 800 de lei, de ce nu luaţi exemplul premierului?

Ioan Stegeran: Păi să ia dânsul că eu sunt mai în vârstă ca dânsul.

Reporter: Să ia ilie Bolojan exemplul dumneavoastră?

Ioan Stegeran: Da da, da.

500 de primari, față în față cu Bolojan în Parlament

Sunt peste 500 de primari de comune din întreaga țară care au venit în Parlament și i-au reproșat premierului Ilie Bolojan majorarea taxelor și impozitelor locale, care a intrat în vigoare de la începutul acestui an, dar și intenția Guvernului de a reduce fondurile transferate de la bugetul de stat, asta în condițiile în care, în această perioadă, reprezentanții primarilor negociază cu Guvernul condus de Ilie Bolojan acele cote defalcate din TVA și din impozitul pe venit, sume colectate la bugetul de stat, dar pe care Guvernul le transferă ulterior către autoritățile locale.

Premierul Ilie Bolojan i-a anunțat pe primarii de comune că pot păstra la bugetele locale toți banii încasați suplimentar după majorarea impozitelor pe case și mașini, însă le-a spus clar, în cadrul acestor discuții, că Guvernul urmează să reducă sumele pe care le transferă de la bugetul de stat către bugetele autorităților locale.

Grevă în peste 1.500 de primării: funcționarii cer stoparea reformei

A fost marţi o grevă de avertisment. În peste 1.500 de primării de comune din întreaga țară, funcționarii au oprit lucrul timp de două ore și amenință că vor declanșa chiar și greva generală în cazul în care Guvernul Bolojan va merge mai departe cu reforma administrației locale, un proiect care se negociază de mai bine de șase luni în coaliția de guvernare și care prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, dar și concedieri în administrația locală. Ar urma să fie concediați 13.000 de funcționari care lucrează în prezent în primării și consiliile județene, pentru că, spunea premierul Ilie Bolojan, din calculele sale, două treimi din primăriile din România ar trebui să aplice inclusiv concedieri în cadrul acestei reforme, pentru că ar avea o schemă de personal supradimensionată.

Grindeanu vs Bolojan: tensiuni în fața primarilor

Au existat însă și tensiuni, pentru că liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a criticat, în fața primarilor și lângă premierul Ilie Bolojan, toate măsurile de austeritate adoptate de Guvern, inclusiv majorarea taxelor și impozitelor locale, și, de asemenea, intenția Guvernului de a adopta, până la urmă, această reformă a administrației locale.

"Să ne folosim mai mult mintea decât toporul, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre elefanții din încăpere", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Să știți că ne-am păcălit realitatea și cetățenii. Pentru că acești bani, țara noastră nu îi mai are. Trebuie să înțelegeți că îi împrumutăm", a spus premierul Ilie Bolojan.

"Știți foarte bine că, în ultima perioadă, s-a încercat cu bună știință și aproape prin toate mijloacele diabolizarea primarului din România", a completat preşedintele PSD.

"Se va ajunge, într-o formă sau alta, la o reformă a administrației, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune", a mai spus premierul.

"Toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră", a spus Grindeanu.

"Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut - nici un cetățean, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem încântați că trebuie să plătim impozite în plus, taxe de telefonie în plus, taxe de parcare și așa mai departe", a conchis Bolojan.

"Va fi foarte greu ca noi, în Parlament, să susținem un buget care nu ține cont de autoritățile locale", a afirmat Sorin Grindeanu.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰