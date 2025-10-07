Industria ospitalității din România, printre cele mai dinamice din Europa. Cifra de afaceri a crescut cu 19%

Industria ospitalității din România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană în prima jumătate a anului 2025. Cifra de afaceri a hotelurilor și pensiunilor a urcat cu 19%, depășită doar de Grecia și Ungaria, însă avansul a fost susținut în principal de scumpiri, nu de creșterea numărului de turiști.

7 octombrie 2025. Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%), potrivit datelor Eurostat, citate de Colliers.

Creșterea a fost susținută în special de majorarea tarifelor la cazare, care s-au aliniat cu piețe consacrate din Europa Centrală și de Est, precum Polonia sau Cehia, chiar dacă numărul de nopți petrecute în hoteluri a crescut cu mai puțin de 4%. România a atras în prima jumătate a anului doar 2,2 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, comparativ cu 7,2 milioane în Polonia și 6,1 milioane în Ungaria, însă piața locală se pregătește pentru cel puțin 15 noi inaugurări hoteliere până în 2027.

Tarifele, la nivelul piețelor regionale

Gradul de ocupare al hotelurilor din România a crescut cu 4 puncte procentuale, ajungând la 65%, un nivel aliniat cu media statelor din Europa Centrală și de Est. Datele STR arată că regiunea CEE a consemnat în prima jumătate a anului cea mai mare creștere a gradului de ocupare din Europa, alături de țările nordice.

În vestul continentului, evoluțiile au fost mai lente, sub 2%, iar în Franța și Marea Britanie s-au înregistrat chiar scăderi, pe fondul lipsei unor evenimente majore în 2025, după un an 2024 dominat de competiții și turnee internaționale.

Tarifele medii zilnice (ADR) au crescut cu 8% în ultimul an, o evoluție similară cu cea din Polonia și Cehia, unde valorile variază între 55 și 65 de euro. În București, venitul pe cameră disponibilă a ajuns la 78 de euro, apropiat de cel din Varșovia și Praga (circa 80 de euro), la doar 10% distanță de Viena.

Creștere bazată pe scumpiri, nu pe turiști mai mulți

Consultanții Colliers atrag însă atenția că avansul industriei a fost alimentat în principal de scumpiri, nu de o creștere reală a numărului de turiști. Contextul economic, influențat de inflație și de noile taxe introduse în 2025, ar putea tempera ritmul în perioada următoare.

România, decalaj față de vecini la turiștii străini

Deși piața locală a avansat puternic, România rămâne în urmă la capitolul turiști străini. În ultimul deceniu, numărul nopților petrecute de vizitatorii internaționali a crescut cu doar 23%, în timp ce Polonia a avansat cu 44%, iar Ungaria cu 26%.

În 2025, doar 22% dintre înnoptările în hotelurile din România au fost realizate de turiști străini – a doua cea mai mică pondere din Uniunea Europeană.

Investiții noi și planuri de extindere până în 2027

Pentru a reduce decalajele și a atrage mai mulți vizitatori din afara țării, industria intră într-o nouă etapă de dezvoltare. După ce în 2024 s-a inaugurat un singur hotel internațional major, Ramada by Wyndham, în Otopeni, urmează o perioadă de expansiune.

Între 2025 și 2027 sunt anunțate cel puțin 15 noi deschideri hoteliere. Printre acestea se numără Corinthia Grand Hotel du Boulevard, cu aproximativ 30 de camere, marcând intrarea brandului Corinthia pe piața locală, și Bucharest Unirii Square - Handwritten Collection by Accor, cu 90 de camere, primul hotel din această colecție în România.

Investițiile vin într-un moment favorabil, în care gradul de ocupare al hotelurilor din Capitală este comparabil cu vârfurile înregistrate după anul 2000. Prima jumătate a lui 2025 este deja considerată cel mai bun prim semestru din ultimul deceniu, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

