Paradisul ascuns din Harghita. Cum arată cel mai nou resort premium cu 20 de vile exclusiviste

Un complex turistic premium cu 20 de vile private, Eskaperdo Resort, a fost inaugurat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, în judeţul Harghita, informează News.ro.

Investiţia, în valoare de 8,5 milioane de euro, a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei Pro Economica, iar tarifele pornesc de la 1.000-1.200 lei pe noapte în extrasezon şi pot ajunge la 1.500-1.800 lei în perioadele de vârf.

"Eskaperdo Resort a fost inaugurat oficial, marcând finalizarea unei investiţii de aproximativ 8,5 milioane de euro, dezvoltată cu sprijinul Fundaţiei Pro Economica. Situat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, resortul reprezintă materializarea unui vis început în 2016: crearea unui loc unde oamenii să poată opri timpul pentru câteva zile, să se reconecteze cu natura şi să experimenteze relaxarea completă, departe de agitaţia oraşului. Proiectul a traversat provocări semnificative, de la pierderea unui partener iniţial la pandemie şi birocraţie", a spus compania care administrează complexul.

Complex premium cu 20 de vile, majoritatea cu jacuzzi privat

Resortul cuprinde 19 vile de 107,68 metri pătraţi şi o vilă principală de 283,30 metri pătraţi. Fiecare unitate include două dormitoare, două băi, un living spaţios şi o bucătărie complet utilată. În 15 dintre vile, turiştii beneficiază de jacuzzi privat amplasat în aer liber, una dintre facilităţile care diferenţiază complexul în zona turismului premium.

Capacitatea totală a resortului este de 80-120 de persoane, în funcţie de gradul de ocupare şi de tipul pachetelor alese. Tarifele variază între 1.000 şi 1.200 lei pe noapte în extrasezon şi între 1.500 şi 1.800 lei în vârf de sezon. Pachetele pot include mic dejun, cină şi acces la zona de wellness.

Proiectul Eskaperdo Resort a fost lansat în urmă cu aproape un deceniu, iar inaugurarea oficială marchează finalizarea unei investiţii începute în 2016.

"Investiţia de 8,5 de milioane de euro în Eskaperdo Resort nu a fost doar un proiect, ci materializarea unui vis de aproape un deceniu. Am vrut să creăm un loc în care oamenii să poată opri timpul şi să se reconecteze cu natura, iar fără sprijinul Fundaţiei Pro Economica acest vis ar fi fost mult mai greu de realizat. Fiecare vilă, fiecare detaliu al resortului reflectă pasiunea noastră pentru experienţe autentice, intimitate şi confort, şi suntem mândri că am reuşit să aducem Harghita pe harta destinaţiilor de lux din România", a declarat Gergen Barna, fondatorul Eskaperdo Resort.

Fundaţia Pro Economica Alapítvány este o organizaţie dedicată creşterii nivelului de trai al familiilor din România şi dezvoltării economice, sociale şi culturale a comunităţilor locale. Prin programele sale, fundaţia urmăreşte consolidarea tradiţiilor şi valorilor regionale şi sprijinirea afacerilor locale pentru stimularea dezvoltării economice durabile.

