Inflația anuală: 9,6% în ianuarie 2026. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică

Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, rata anuală a inflaţiei a fost 9,7%.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 09:51
"Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%", arată datele INS. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%.

Produsele care s-au scumpit

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,86%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 0,91%, faţă de decembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 25,27%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 1,08%, faţă de decembrie 2025. Cartofii s-au iefinit cu 10,77%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, dar s-au scumpit cu 2,57%, faţă de decembrie 2025.

Măfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,99%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 0,51%, faţă de decembrie 2025. Aici cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 59,33%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi s-a ieftinit cu 0,44% faţă de decembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 11,59%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 1,56%, faţă de decembrie 2025. Cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 24,40%, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025.

