Viktor Orban, discurs furibund înainte de alegeri: Adevărata amenințare nu este Rusia, ci UE

Viktor Orban și-a amplificat retorica anti-UE înaintea scrutinului din aprilie, susținând că Bruxelles-ul, nu Rusia, reprezintă principala amenințare la adresa Ungariei și acuzând opoziția că servește interese străine, scrie CNN .

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat într-un discurs adresat susținătorilor săi că principala amenințare pentru țară nu este Rusia, ci Uniunea Europeană, intensificând retorica anti-UE înaintea alegerilor naționale programate pe 12 aprilie.

Cu opt săptămâni înainte de scrutin, partidul său, Fidesz, se confruntă cu o competiție strânsă din partea formațiunii de centru-dreapta Tisza Party, condusă de Peter Magyar. Sondajele independente indică un avantaj pentru opoziție, potrivit sursei citate.

În discurs, Orban a comparat Uniunea Europeană cu regimul sovietic care a dominat Ungaria timp de peste patru decenii și a respins ideea că președintele rus Vladimir Putin ar reprezenta principala amenințare la adresa securității europene. El a susținut că Bruxelles-ul este sursa unui pericol real și iminent.

"Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles. (…) Bruxelles, însă, este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent. Acesta este adevărul amar și nu îl vom tolera", a declarat liderul ungar.

Relațiile dintre Ungaria şi UE sunt tensionate de ani de zile, Bruxelles-ul blocând miliarde de euro destinate Budapestei din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție. La rândul său, Orban a amenințat frecvent cu veto-uri asupra unor decizii europene, inclusiv sprijinul financiar pentru Ucraina.

"Știam deja că adevărații noștri adversari nu sunt partidele de opoziție maghiare. Adevărații noștri adversari sunt stăpânii lor de la Bruxelles”, a declarat el. Mașina represivă de la Bruxelles funcționează în continuare în Ungaria. O vom curăța după aprilie", a mai adăugat premierul ungar.

Premierul ungar este cunoscut drept un susținător al lui Trump, dar și un critic vocal în privința ajutorului UE acordat Ucrainei. Din acest motiv, Budapesta a blocat de mai multe ori sprijinul financiar destinat Kievului. Ungaria va organiza alegeri parlamentare pe 12 aprilie 2026.

