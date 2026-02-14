Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Piața muncii din România încetinește în 2026

Piața muncii din România încetinește serios în 2026, iar companiile trag frâna de mână, chiar dacă ar trebui să îşi mărească echipele.

Doar trei din zece firme plănuiesc să angajeze şi, chiar şi aşa, angajatorii se plâng că nu găsesc angajaţi competenţi. 25% dintre companii recunosc că nici nu sunt foarte darnice când vine vorba de salarii şi că plătesc sub nivelul pieţei.

E un dezechilibru care complică și recrutarea, și retenția. Dar, unele companii deja au găsit soluţii ca să compenseze deficitul. 38% dintre angajatori extind utilizarea inteligenței artificiale. Dacă aruncăm o privire pe cifrele de la nivel naţional, vedem că sunt disponibile peste 33.000 de locuri de muncă. Doar 2.300 sunt pentru angajaţii cu studii superioare şi, cele mai multe, sunt în marile oraşe.

În rest, cele mai căutate meserii sunt cele care nu necesită studii aprofundate: curier, lucrător în construcţii sau conducător auto. Tot cifrele ne arată că sunt tot mai căutate competenţele tehnice, dar chiar şi aşa oferta este limitată.

Cei care au cele mai mari dificultăţi în a găsi un loc de muncă sunt tinerii: aproape 27% dintre cei cu vârsta între 15 și 24 de ani sunt şomeri.

