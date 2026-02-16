Cum folosește Rusia foști mercenari Wagner ca să organizeze acte de sabotaj în Europa - FT

Rusia folosește foști mercenari Wagner ca să organizeze acte de sabotaj în Europa, relatează Financial Times, citând oficiali occidentali. După ce liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a murit în 2023, iar gruparea a fost reorganizată, o parte dintre recrutorii și propagandiștii lor nu au dispărut. În loc să trimită oameni la luptă în Ucraina, acum încearcă să recruteze europeni vulnerabili, cu probleme financiare, cu scopul de a-i instrui pentru acte de sabotaj și violență pe teritoriul țărilor NATO. Guvernele occidentale dau ca exemplu incendierea unui depozit din estul Londrei, în 2024.

Recrutorii grupului de mercenari Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, dezvăluie luni cotidianul britanic Financial Times.

Deşi statutul grupului de mercenari este în prezent incert, specialiştii Wagner a căror misiunea a fost în trecut de a-i convinge pe tinerii din regiunile îndepărtate ale Rusiei să lupte în Ucraina, au fost însărcinaţi cu recrutarea de europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violenţă pe teritoriile ţărilor membre ale NATO, potrivit surselor citate.

GRU și FSB intensifică operațiunile de destabilizare în Europa

Articolul continuă după reclamă

Situaţia grupului a rămas învăluită în mister după rebeliunea eşuată împotriva conducerii militare ruse în iunie 2023. Agenţia de informaţii militare a Rusiei (GRU) "utilizează talentul disponibil", a declarat un oficial al serviciilor secrete occidentale, referindu-se la reţeaua Wagner. Atât GRU, cât şi Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au devenit foarte active în căutarea unor potenţiali agenţi în Europa pentru a semăna haos, potrivit FT.

Financial Times subliniază că, în ultimii doi ani, Kremlinul a extins o campanie de sabotaj în întreaga Europă, cu scopul de a slăbi hotărârea puterilor occidentale în sprijinul acordat Ucrainei şi de a provoca tulburări sociale. Pentru GRU, reţeaua Wagner s-a dovedit a fi un instrument deosebit de eficient, deşi rudimentar, pentru a realiza acest lucru, au declarat oficiali de rang înalt din serviciile de informaţii europene pentru ziarul britanic.

Cine sunt recruții: persoane vulnerabile, atrase de bani

De regulă, cei recrutați acceptă pentru bani și sunt adesea persoane sărace, uneori lipsite de scop sau direcție în viață. Agenţii Wagner i-au însărcinat pe cei pe care i-au recrutat cu efectuarea de atacuri incendiare împotriva vehiculelor politicienilor şi a depozitelor care conţineau ajutoare pentru Ucraina. În general, cei recrutaţi sunt de obicei motivaţi de bani şi sunt adesea persoane marginalizate, potrivit Financial Times.

La rândul său, FSB a avut tendinţa de a se baza pe reţele criminale şi din diaspora cu care a cultivat legături în străinătate, dar acest lucru a fost mai puţin eficient în recrutarea în masă. Şi aceasta pentru că Wagner şi susţinătorii săi aveau deja o prezenţă semnificativă pe reţelele de socializare care îi viza pe ruşi, adaugă publicaţia britanică.

De exemplu, Dylan Earl, un tânăr de 21 de ani cu mici antecedente penale, a fost recrutat de Wagner prin intermediul rețelelor sociale. În martie 2024, după ce la rândul său a recrutat alți patru tineri, el a incendiat un depozit din estul Londrei. El a fost condamnat anul trecut la 23 de ani de închisoare.

"Mâna ascunsă a internetului a dat rezultate, pentru că intermediari anonimi, care recrutau prin camere de chat online, de regulă pe platforme criptate, au găsit în Regatul Unit tineri dispuși să treacă printr-o formă de radicalizare și să-și trădeze țara pentru ceea ce părea a fi bani ușor de câștigat", a declarat judecătoarea Cheema-Grubb în motivarea sentinței.

Metoda "ieftină" a Rusiei, vulnerabilă în fața serviciilor europene

În urma acelui atac, agențiile europene au început treptat să-şi facă o imagine despre o rețea mult mai extinsă de "agenți de unică folosință" ai Wagner în Europa.

Totuşi metoda ieftină de recrutare are şi dezavantaje pentru ruşi: oamenii recrutați sunt amatori, nu agenți bine antrenați, fac greșeli şi sunt mai ușor de depistat de serviciile de securitate. Până acum, autoritățile europene au reușit să oprească mai multe planuri de sabotaje decât cele care au fost duse la capăt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰