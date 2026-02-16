Delegația ucraineană a plecat la Geneva pentru discuţii de pace cu Rusia și SUA. Ironia lui Budanov

Un atac cu drone ucrainene a declanşat incendii într-unul dintre porturile ruseşti de la Marea Neagră, au declarat duminică oficialii, înaintea noilor negocieri menite să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, relatează AP, citată de Agerpres.

Două persoane au fost rănite în atacul asupra portului Taman din regiunea Krasnodar. Au fost avariate un rezervor de stocare a petrolului, un depozit şi terminalele, potrivit guvernatorului regional Veniamin Kondratyev. Între timp, resturile căzute de la dronele ruseşti au avariat infrastructura civilă şi de transport din regiunea Odesa din Ucraina, au declarat oficialii, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi apă.

Atacurile au avut loc înaintea unei noi runde de negocieri mediate de SUA

Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, fostul ministru rus al culturii care i-a iritat pe ucraineni la negocierile de la Istanbul de anul trecut cu lecții de istorie revizionistă. Kyrylo Budanov, şeful serviciilor de informaţii ucrainene, a ironizat situaţia: "Pe drum spre Geneva, alături de colegii mei, vom dezbate lecţii de istorie şi vom trage concluziile corecte".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atacurile cu drone de lungă distanţă ale Ucrainei asupra instalaţiilor energetice ruseşti au scopul de a priva Moscova de veniturile din exportul de petrol de care are nevoie pentru a continua invazia pe scară largă. Rusia doreşte să paralizeze reţeaua electrică ucraineană, încercând să priveze civilii de accesul la căldură, lumină şi apă curentă, în ceea ce oficialii de la Kiev numesc o încercare de a "transforma iarna într-o armă".

Atacurile au avut loc înaintea unei noi runde de negocieri mediate de SUA între reprezentanţii Rusiei şi Ucrainei, marţi şi miercuri, la Geneva, chiar înainte de a patra aniversare a invaziei ruseşti asupra vecinului său, la 24 februarie.

Sâmbătă, în cadrul Conferinţei de securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că încă există întrebări cu privire la garanţiile de securitate viitoare pentru ţara sa. Zelenski a pus sub semnul întrebării şi modul în care conceptul de zonă de liber schimb, propus de SUA, ar funcţiona în regiunea Donbas, pe care Rusia insistă că Kievul trebuie să o cedeze pentru a obţine pacea.

El a afirmat că americanii doresc pace cât mai repede posibil şi că echipa SUA doreşte să semneze toate acordurile privind Ucraina în acelaşi timp, în timp ce Ucraina doreşte ca mai întâi să se semneze garanţiile pentru securitatea viitoare a ţării. Preocupările lui Zelenski au fost repetate de senatoarea Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comitetului pentru relaţii externe al Senatului SUA.

"Dacă nu avem garanţii reale de securitate pentru orice acord de pace va fi stabilit în cele din urmă, vom ajunge din nou în aceeaşi situaţie, pentru că unul dintre lucrurile pe care le ştim este că Rusia s-a pregătit nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru a merge dincolo de Ucraina", a declarat ea reporterilor la Munchen, duminică.

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Rusia speră să câştige pe cale diplomatică ceea ce nu a reuşit să obţină pe câmpul de luptă şi mizează pe SUA pentru a obţine concesii la masa negocierilor. Dar Kallas a declarat duminică la conferinţa de la Munchen că cererile cheie ale Rusiei, inclusiv ridicarea sancţiunilor şi deblocarea activelor, sunt decizii care ţin de Europa.

"Dacă vrem o pace durabilă, atunci avem nevoie de concesii şi din partea Rusiei", a spus ea. Eforturile anterioare conduse de SUA pentru a ajunge la un consens privind încheierea războiului, cele mai recente fiind două runde de negocieri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, nu au reuşit să rezolve probleme dificile, cum ar fi viitorul regiunii industriale Donbas din Ucraina, ocupată în mare parte de forţele ruse.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰